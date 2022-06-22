國常會：進一步部署確保全年糧食豐收

國務院常務會議周三召開，確定加大汽車消費支持的政策，提及政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2,000億元人民幣，亦促消費政策「能出盡出」。國務院領導人更於會上聽取穩定糧食生產工作匯報，進一步部署確保全年糧食豐收的舉措。

繼前往河北考察與種糧農戶、收割機手及糧商交談，並強調穩定保障糧食和能源安全之後，國常會最新指出，面對當前複雜嚴峻、通脹嚴重的國際環境，必須着力辦好自己的事。穩物價對穩經濟大盤至關重要，糧食穩產增產是穩物價、提升糧食保障能力的關鍵舉措，也有利於世界糧食市場穩定。

今年夏糧小麥增產豐收已成定局、質量好於常年，雜糧雜豆產量略增，油菜籽產量明顯增加，玉米等夏播已近八成，早稻和秋糧長勢良好。這來之不易，為全年糧食穩產提供了堅實支撐。

同時，會議提出，要進一步釋放汽車消費潛力，包括活躍二手車市場，促進汽車更新消費，如對小型非營運二手車，8月起全面取消遷入限制，10月起轉移登記實行單獨簽注、核發臨時號牌；支持新能源汽車消費，車購稅應主要用於公路建設，考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期問題；完善平行進口政策，支持停車場建設。