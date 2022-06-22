深改委：將平台企業支付等納入監管

內地中央全面深化改革委員會第26次會議召開，審議包括《強化大型支付平台企業監管促進支付和金融科技規範健康發展工作方案》在內的文件。國家領導人在會上表示，要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則，保障支付和金融基礎設施安全，以防範化解系統性金融風險隱患，支持平台企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面，發揮更大作用。

會議要求，依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，以服務實體經濟為本，堅持金融業務持牌經營，健全支付領域規則制度和風險防控體系。會議又要求強化金融控股公司監管和平台企業參控股金融機構監管，強化互聯網存款、保險、證券、基金等業務監管；要保護金融消費者合法權益，強化平台企業反壟斷、反不正當競爭監管，加強平台企業沉澱資料監管；要壓實各有關部門監管責任，強化功能、穿透式及持續監管，保持線上線下監管一致性，依法堅決查處非法金融活動。

該領導人又強調，數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要維護國家數據安全，保護個人信息和商業秘密，促進數據高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。