供樓負擔趨增　H按息率下季觸及2.5厘封頂位

港元拆息全線向上，周三(22日)與樓按相關的一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至0.7062厘，連升12個交易日，創逾兩年以來新高。以銀行慣用的拆息按揭計劃(H按)H+1.3厘計算，H按的實際按揭利率已經升至兩厘樓上，意味供樓人士的負擔進一步增加。倘若H按實際按息進一步增至2.5厘，以貸款額500萬元、還款期為30年計算，每月供款將增加6.8%或1,250元，換言之每月多付至少一張「金牛」！

根據財資市場公會的數據顯示，隔夜息報0.2379厘，上升0.013厘；升得最狠的是一星期拆息，按日升8點子，至0.3672厘，相信部分原因為下周正正是銀行的半年結。另一邊廂，長息亦錄得可觀升幅，12個月期拆息升至3.1813厘。

信安資金管理(亞洲)投資策略部主管陳曉蓉預測，今年本地經濟增長為1至2%；套息交易令港匯持續疲弱，料今年底或見紓緩。港美息差不斷擴大，預期年內HIBOR機會高見兩厘以上。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近日港元多次觸及7.85弱方兌換保證，在資金持續外流及半年結影響下，月底前HIBOR有機會升至0.8厘水平。而美國加息及收水持續，料未來拆息將反覆向上，第三季HIBOR更有機會挑戰1.8厘水平，令H按實際按息觸及2.5厘的封頂水平。如拆息持續上升，或將加速銀行上調最優惠利率(P)的時間表。

假設以貸款額500萬元、還款期為30年計算，若以昨日HIBOR計算，實際息率為2.01厘計算，每月供款為18,506元。假如HIBOR升至1.2厘，實際按息將增至2.5厘，每月供款上升至19,756元，即增加1,250元或6.8%。如果HIBOR高於1.8厘，港P有機會增加0.25厘，升至2.75厘，每月供款上升至20,412元，即增加1,906元或10.3%。

曹氏續指，拆息暫時仍屬於低水平，而供樓人士向銀行申請按揭時須通過加3厘的壓力測試，即使H按實際按息上升，對供樓人士負擔未見即時太大壓力，對香港樓市的影響亦較輕微。

此外，港匯於紐約交易時段再度觸發7.85弱方兌換保證水平，金管局在市場承接約112.49億港元沽盤，使周二累計承接金額增加至208.26億港元，以捍衞聯匯制度。銀行體系結餘於周四(23日)將進一步減少至約2,418.88億元，比起5月中旬開始接沽盤之前，已經大幅縮減接近千億。

同一時間，港元定存息早已經反映出銀行搶奪市場存款的決心，「高息王」常客富邦銀行借旗下Fubon GO一周年推出優惠，透過網上理財或流動理財，首次以全新資金15,000元開立3個月港元定期存款，可享達8.88厘年利率，即利息約335元。