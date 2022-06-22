上環宜必思酒店擬改建284伙住宅 規劃署不反對

疫情持續打擊旅遊業，部分酒店另謀出路尋求轉型，上環宜必思香港中上環酒店今年2月申請重建住宅提供284個單位，個案周五(24日)交由城市規劃委員會審理，規劃署不反對。

上述酒店位於德輔道西28號，毗鄰私人屋苑帝后華庭，佔地約14,580方呎，現劃為商業地帶。申請人要求以9.18倍地積比率，重建為1幢40層高商住樓宇，住宅樓面約127,224方呎，平均每伙面積約448方呎，另設約6,652方呎商業面積作會所及零售用途。資料顯示，酒店現時提供550間房。

此外，大鴻輝興業等持有的油麻地長樂街22至28號舊樓，早前亦申請重建住宅，規劃署亦不予反對。地盤現劃作商業用途，鄰近拔萃女小學及拔萃女書院，佔地面積約3,197方呎，擬議以地積比率不多於9.04倍，興建1幢28層高商住大廈，涉及總樓面約28,915方呎，提供48個住宅單位。

資料顯示，貼鄰該項目的西貢街15至15A、17、19及23號彩鴻酒店及多幢舊樓，早前亦由大鴻輝興業等申建重建作商住樓，提供230個中小型單位，該項申請亦已於今年2月獲城規會批准。