東涌二手樓成交跌4成　裕東苑兩房割價9%沽出

東涌二手買賣交投按月跌四成，區內居屋裕東苑兩房單位，減價約9%，於未補價第二市場以428萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎百祥指，筲箕灣麗東海景豪苑2座中層D室，實用面積約452方呎，兩房間隔，望山景，以800萬元易手，呎價約17,699元，新買家屬於外區換樓客。

●美聯蕭俊健表示，鰂魚涌南豐新邨9座低層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，獲同區換樓客以758萬元承接，呎價約14,690元，原業主於2011年2月以約405萬元購入，轉售帳面獲利約353萬元，物業升值約87%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園13座中層G室，實用面積約806方呎，套三房設計，望園景，成交價1,538萬元，呎價約19,082元，單位原先叫價為1,600萬元，減價62萬元，減幅僅約3.9%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角港濤軒高層B室，實用面積約653方呎，兩房間隔，望維港煙花海景，成交價約1,868萬元易手，呎價約28,606元，新買家為區外換樓客。

●利嘉閣鄧惠源透露，西半山殷樺花園2座高層F室，實用面積約849方呎，套三房間隔，成交價1,960萬元，呎價約23,086元，新買家為換樓客，睇樓後因鍾情單位景觀，終拍板入市。

●中原李詠欣指，西半山金風大廈高層單位，實用面積約428方呎，兩房間隔，望市景，以760萬元易手，呎價約17,757元，原業主於1997年4月以385萬元買入，持貨約25年帳面獲利375萬元，單位升值接近1倍。

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九龍區

●美聯彭文浩表示，西南九龍THE AUSTIN第1座中低層A室，實用面積約985方呎，套三房間隔，房內設有衣帽間，連多用途房，享維港海景，吸引買家承接自用，成交價2,828萬元，呎價約28,711元，九龍站本月暫錄約5宗買賣。

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園N座高層6室，實用面積約377方呎，兩房間隔，開價630萬元，最終以608萬元成交，呎價約16,127元，新買家為同屋苑租客，睇樓後即還價簽約，原業主為投資者，減持套現離場。

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新界區

●中原林溢斌指，東涌區6月累錄約19宗二手買賣，按月跌四成，居屋裕東苑D座中層10室，實用面積約601方呎，兩房間隔，放盤三個月，未補價第二市場叫價470萬元，外區上車客即場還價洽購，減價42萬元，以428萬元成交，呎價約7,121元。

●美聯何振榮表示，荃灣翠豐臺1座中層A室，實用面積約435方呎，兩房間隔，享山景，早前叫價約728萬元放售，區內首置客睇樓兩次即決定入市，議價後以710萬元成交，呎價約16,322元。

●祥益龍超君稱，屯門叠茵庭1座低層A室，實用面積約376方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價40萬元，區內首置客遂便決定以515萬元購入自住，呎價約13,697元。

●祥益龍超君透露，屯門居屋澤豐花園5座中層F室，實用面積約433方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價13萬元，區內客遂便決定於已補價自由市場以445萬元購入上址作自住或長線投資收租之用，呎價約10,277元。

●中原陳家富指，屯門弦海低層G室，實用面積約224方呎，開放式間隔，享河景，5月初開價439萬元，外區上車客獲減25萬元，以414萬元成交，呎價約18,482元，原業主於2019年4月以391.5萬元一手買入，持貨3年帳面獲利22.5萬元，期內升值約5.7%。

●中原溫旭銘表示，元朗區6月累錄約85宗二手買賣，尚悅5座中層D室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價605萬元，吸引外區上車客承接，最後共減23萬元，以582萬元成交，呎價約13,079元，低市價約4%。

●美聯李瑋良指，元朗御豪山莊3座中層D室，兩房間隔，實用面積約489方呎，吸引區內用家洽商承接，睇樓後認為間隔合適，議價後終以525萬元成交，呎價約10,736元。

●美聯黃嘉明表示，粉嶺花都廣場5座高層單位，實用面積約413方呎，兩房間隔，叫價約545萬元放售，區內租客見東鐵過海段早前正式通車，單位附設裝修，議價後以538萬元成交，呎價約13,027元。

●中原張曼筠稱，粉嶺花都廣場6月暫錄約3宗買賣，屋苑3座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約515萬元，議價後以490萬元獲承接，呎價約13,243元，原業主則於2009年以119萬元購入，持貨約13年帳面獲利約371萬元，期內升值約3.1倍。

●世紀21宇田羅家威指，大埔公屋太和邨12座高層24室，實用面積約349方呎，兩房間隔，望樓景，未補價第二市場開價248萬元，放盤半年減價68萬元才獲承接，減幅達約27.4%，以180萬元成交，呎價約5,158元。

●中原方翰達表示，大埔新峰花園23座低層D室，實用面積約906方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,020萬元，日前議價後以950萬元易手，呎價約10,486元，新買家為用家，購入單位自用。

●中原歐偉基稱，沙田居屋綠怡雅苑3座中層H室，實用面積約580方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約650萬元，議價後售620萬元，呎價約10,690元，新買家為上車客，原業主於2016年以約457萬元購入，持貨約6年帳面賺約163萬元，或升值約36%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區本月暫錄約48宗二手買賣，較上月同期錄約70宗略為減慢，其中曉峯灣畔1座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約790萬元，議價後以755萬元易手，呎價約15,664元。

●中原林少億表示，馬鞍山迎海．駿岸7座高層A室，實用面積約1,452方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，放盤時開價約2,750萬元，議價後售2,688萬元，呎價約18,512元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山薈朗1座高層B3室，實用面積約266方呎，開放式間隔，開價450萬元，放盤3個月，減價25萬，減幅約5.6%，獲買家以425萬元承接，呎價15,977元，原業主於2016年9月購入，當時作價333萬元，持貨約6年帳面獲利92萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山海典居6座中層B室，實用面積約1,066方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,630萬元，放盤半年，減價62萬元，減幅約4%，獲買家以1,568萬元承接，呎價約14,709元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣小坑口單號村屋全幢，套三連工人房間隔，連天台及入契花園，累減550萬元，獲買家以3,050萬元購入，原業主於2009年6月以1,530萬元購入村屋，另於2012年3月以1,545萬元購入兩幅入契地，持貨13年轉售。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園1座高層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，上月放盤未補價第二市場叫價388萬元，一口價減13萬元，區外綠表買家以375萬元購入，呎價約8,701元+。

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