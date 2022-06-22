投委會冀促進大眾數碼理財能力

新冠肺炎疫情影響不少市民「飯碗」！投資者及理財教育委員會因應市場關注的範疇，透過傳統及網上渠道，向大眾提供圍繞市場趨勢及熱門主題的投資教育。該會主席杜淦堃表示，理財能力是協助個人明智理財及應對突發事件的重要技能。近年留意到新冠肺炎疫情，進一步加劇大眾需要提高投資者及理財教育的迫切性，以助他們改善個人財務管理及決策，和建立財務抗逆能力。

該會總經理李婉秋表示，社會環境轉變，並出現前所未有的挑戰，投委會提供免費、方便和實用的投資者及理財教育計劃及資源，予個人、家庭及社會不同群組，並透過推出的教育計劃、措施以及與跨界別持份者的合作，為市民帶來具意義及影響的投資者及理財教育，幫助他們明智理財，改善財務狀況。

雖然疫情為投委會工作帶來挑戰，但該會以數碼為首的多元化方式連繫大眾，持續提升香港市民的理財能力。旗下社交媒體Facebook 及Instagram專頁追蹤者人數均較去年有所上升，反映該會能吸納更多年輕群眾，並善用社交媒體的受眾學習投資及理財 。

杜氏指，數碼理財能力亦是投委會的其中一個教育重點，透過宣傳活動及教育計劃，協助公眾掌握數碼理財的知識和技巧，以審慎及負責任的態度使用數碼理財產品和服務，並防範日益演變的投資市場及數碼發展所帶來的風險。

投委會提供的理財教育主題包括投資、綠色和可持續金融、加密資產、集體投資計劃、防騙，以及與香港金融管理局合作推出「跨境理財通」等教育資訊，並會針對目標群組提供多元化宣傳及教育計劃，例如專為幼稚園師生及家長而設的「錢家講故事學理財教育計劃」，為中學生製作的電子「股壇達人」計劃，為在職人士提供有關退休策劃及理財策劃的網上工具等。