美股全線向下　化妝品公司露華濃逆市升36%

美國經濟衰退恐慌籠罩市場，美股持續波動，道指周三(22日)早段跌364點，至30,166點；標指跌47點，至3,717點；以科技股為主的納指跌131點，至10,938點。

法興認為，美股仍未見底，「典型」的經濟衰退將把標指推向3,200點水平，即比周二收報的3,764點約下跌15%，但若出現1970年代時的滯脹，標指恐低見2,525點，即比周二收市價跌近33%。

該行指，1970年代一個重要的現象是投資者開始相信通脹將會在高位長存，股市開始把注意力放在實際每股收益，而非名義每股收益，預料後者今年數據將錄負數。

外媒引用巴克萊銀行的數據指出，美國大型銀行經過今年的聯儲局壓力測試後，今年回饋股東的規模將達800億美元，其中摩根大通最多，股份回購和股息合計約189億美元，美國銀行和富國銀行則緊隨其後，料分別回饋股東155億美元和153億美元。

金融海嘯後，美國大型銀行被勒令每年進行壓力測試，以確保財政穩健，迫使銀行考慮假設的危機，並估計將面臨的損失，以讓他們評估自身能向投資者發放多少回報。今年的測試結果將於周四(23日)公布，銀行亦將在未來數周公布其資本計劃。巴克萊表示，銀行在疫情期間沒有回購股份，故今年將減去過多的資本，雖現時正面臨經濟不確定性增加，但同時看到貸款增長良機。

企業消息方面，「科技女股神」伍德旗下ARK Investment Management周二出售76,387股華特迪士尼，價值約712萬美元(約5,553.6萬港元)，為去年11月以來第6次沽出迪士尼股票，持股量銳減約98%。

另一道指藍籌股波音公司預期，中小型供應商勞工短缺等供應鏈問題將持續至明年底，但這與需求復甦強過預期有關，股價早段跌1.24%。

知名個人護理和化妝品公司露華濃(Revlon)延續上周申請破產保護令後升勢，其股價升36.46%。