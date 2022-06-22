新盤蜂擁而出搶客　各區一手大混戰

新盤傾巢而出，市區盤、豪宅盤及上車盤紛紛部署推售，力吸各路客源。挾鐵路概念推出的日出康城項目短短3日內，先後上樓書、將示範單位曝光及開價，閃電式部署推售。另一邊廂，長沙灣亦有上車盤計劃下周開價。

●將軍澳日出康城凱柏峰I首批128伙 折實平均呎價17,888元

售價方面，提供最高16%折扣，折實售價介乎619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價由16,757至20,128元。是次入場單位為第1A座10樓D室，實用面積329方呎，折實呎價約18,830元。整批單位市值約12億元。嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，首張價單有輕微折讓，相信價錢會為市場帶來驚喜。

●長沙灣佳悅下周公布首張價單

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝指，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，共提供115伙，戶型包括開放式及一房間隔，另設平台特色戶及天台特色戶。項目會所Club VIM設於2樓，設施包括健身室及共享工作室等。樓盤預計關鍵日期為2023年12月31日。

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期 暫收近900張入票

項目將於周五(24日)截收認購登記，約有55%入票客戶來自新界區，佔約8成客源為用家，樓盤收到查詢當中，有不少為30多歲年輕客。她表示，計劃在完成首輪銷售後再作加推部署，料有3%至5%提價空間。據市場消息指，項目已接獲近900張入票，超額認購約5.5倍。

●壽臣山15號首推兩座洋房招標

上述包括6號洋房，實用面積9,550方呎，設有升降機，地下為客廳及飯廳，外連3,139方呎花園，並設有私人游泳池。全屋有六個套房，另有家庭廳及健身室，天台面積亦有2,559方呎。另外，7號洋房實用面積8,032方呎，連3,427方呎花園及2,091方呎天台。兩座洋房將於發售當日上午10時招標及中午12時截標。

●紅磡必嘉坊‧曦匯最快明日公布次輪銷售安排

●啟德GRANDE MONACO複式連天台戶5,231.5萬沽

一手市場頻頻錄得大額成交，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周三(22日)透過招標沽出1伙複式連天台戶。上述為低座C座3樓、5樓B室，實用面積1,585方呎，下層為客飯廳，連136方呎平台，上層有四個睡房，而天台有534方呎，並設有花槽。單位連1個車位成交價為5,231.5萬元，呎價3,3006元。

●白石角Silicon Hill第1期三房連天台戶售1,852萬元

新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角Silicon Hill第1期，周三(22日)透過招標沽出第1座12樓A1室，實用面積804方呎，採三房連書房及儲物室間隔，設181方呎平台、432方呎天台，成交價1,852萬元，呎價約23,035元。

●青衣明翹匯一房610萬元沽 售價較兩年半前高約19%