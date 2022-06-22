鮑公勇闖國會山莊　納指跌轉升

美國聯儲局主席鮑威爾在參議院銀行委員會上，就半年度貨幣政策報告做證詞陳述，是為期兩天的聽證會的第一天。他指出，美國經濟可以承受更緊的政策，聯儲計劃繼續加息，直到有明確證據表明，通脹放緩至2%的目標。納斯達克指數盤前一度挫逾2%，開市後由跌轉升。

鮑威爾在證詞中表示，未來幾個月，局方將尋找令人信服的證據證明通脹正在下降。他又稱，聯儲局既有必要的工具，也有恢復價格穩定的決心。

他不認為加息會降低汽油價格，同時，加息不一定會壓低食品價格，聯儲局的目標只是讓勞動力市場恢復平衡，並恢復美國物價的穩定性。

上周聯儲局加息0.75厘，是自1994年以來的最大加息幅度。聯儲官員表示，在7月份的議息會議上，很可能會再次上調利率，幅度亦料為0.75厘。

此外，費城聯儲銀行行長哈克表示，還沒有準備好決定7月份是加息75點子還是50點子。如果需求比該局預期的更快走軟，7月加息半厘可能是好消息。他預期，明年通脹率仍可能高於5%，然後在後年降至2.5%。不過，國內生產總值(GDP)可能會出現幾個季度的負增長。

目前，美國勞動力市場仍然非常緊張，惟他不認為失業率會大幅上升到4%以上，皆因僱主不想讓員工離職，失業率不會迅速上升，而經濟硬著陸應該是失業率超過4%的情形下才會發生。如果需要減速或加速經濟，該局可以通過調整利率來實現，目前對金融穩定沒有擔憂，但需要謹慎和觀察，希望在不顯著影響勞動力市場的情況下降低通脹。