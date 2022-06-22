規劃署籲放寬旺角多個項目地積比率及高度限制

規劃署就旺角分區計劃大綱核准圖提出修訂建議，放寬區內多個商業及住宅地帶的發展限制，包括將區內商業用地的地積比率由12倍上調至15倍，同時放寬建築物高度限制。

據相關文件，規劃署建議刪除對商業地帶的12倍地積比率限制，在建築物條件許可下興建地積比率增至15倍。相應地，位於太子道西與界限街、以及亞皆老街與旺角道之間鄰近港鐵站的商業用地，建築物高限由130米(主水平基準‧下同)，增加至160米，至於彌敦道沿路其餘商業地帶亦由110米增至140米。

此外，通菜街、花園街及花墟等特色街道，現劃為住宅甲類地帶，主要為低層作商業用途，高層作住宅的商住樓宇。該署建議重新劃作其他指定用途(混合用途)，放寬目前只有最低3層商業用途的限制，允許更高的設計靈活性，提升區內商業組合及特色，建築物高限亦增加15米，至最新的115米。

至於該區住宅地帶亦有調整，目前純住宅地積比率為7.5倍，商住發展為9倍，任何情況下住用地積比率不可多於7.5倍，建築物高限為100米。規劃署建議將住宅總體地積比率上限維持在9倍的同時，住宅地積比率上調至8.5倍，高限亦相應上調至115米。