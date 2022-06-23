東方日報B2：企業加價更狠　卡樂B日本提價達20%

全球經濟衰退憂慮縈繞不去，通脹猛於虎卻是事實。港人熟悉的薯片品牌卡樂B，今年第3度宣布在日本加價，9月起陸續生效，幅度5至20%，涉148款產品，乃去年10月底以來4度「價格改定」中範圍最廣，惟本港卡樂B公司拒評會否跟隨加價。食品通脹壓力無處不在，港人熱門移居地英國和加拿大上月通脹再創1980年代初之後的新高，難怪內地強調，糧食供應充裕對穩物價至關重要。

在6月初已開始透過「減料」維持部分產品定價不變的卡樂B解釋，原材料和能源價格居高不下，如想不影響品質，單靠自身經營上的努力去抵銷成本上漲壓力已極為困難。這次加價範圍上限與上一次一樣，比起再之前兩次的10%就明顯高出一倍，更「要命」的是51款薯片產品加幅是10%「起跳」，20款薯條產品亦然，加價最低5%的僅限37款只在局部地區販賣的手信類產品(上限為20%)及26款Calbee Plus產品(上限為15%)。

同業湖池屋不久前也宣布9月起加價4至9%，理由是原材料、運費和人工成本「高騰」，以及去年夏天北海道天氣酷熱且降雨量低，恐令薯仔收成減少，故公司自2月起已開始調高部分產品的售價，可是其後原材料成本仍然高昂，更有能源價格上漲「插多一刀」，單靠經營上的自救已無法抵銷成本漲幅。

卡樂B的苦衷不難理解，該企截至今年3月底止財政年度的經營溢利倒退7.12%，其中毛利率更急跌9.95個百分點至34.2%，主要是收入倒退而成本卻以差不多的幅度上漲，還指引本財年純利倒退約14.1%，每股股息亦不再增長，維持在52日圓。加價消息公布後，卡樂B股價收漲3.73%。

遊客也許可以借圓匯貶值稍為對沖「薯條三兄弟︰鄂霍次克海鹽味」本月起加價近兩成的影響，可是輸入性通脹對日本人的影響就截然不同，日本央行的議息會議紀錄顯示，已有官員憂慮匯市過度波動會擾亂企業計劃。

「末日博士」魯比尼認為，日圓兌每美元若跌穿140水平，日本央行將棄守債息上限，如從現價多跌10%，更會改弦更張地「收水」。日圓兌每美元本港時間周三清晨曾觸及136.72的24年新低，即每百日圓低見5.7418港元。

另邊廂，英國5月消費物價指數(CPI)一如市場預期按年漲9.1%，創40年新高，食品及非酒精飲品對通脹按月升溫有最大影響；撇除食品及能源的核心CPI按年漲幅回落至5.9%，低過市場預期。加拿大上月CPI及核心CPI按年分別漲7.7%及6.1%，前者創逾39年新高。

內地國務院指，今年小麥產量大致高於去年，「豐收已成定局」，雜糧雜豆產量略增、油菜籽產量增加、玉米等夏播近八成，並進一步部署確保全年糧食豐收舉措，強調近年內地沒超發貨幣。