鮑威爾立場偏鷹　美股道指反覆收跌47點

聯儲局主席鮑威爾重申持續加息直至通脹降低的堅定立場，美股3大指數周三(22日)反覆向下。道指收報30,483點，跌47點或0.15%；標指收報3,759點，跌4點或0.13%；納指收報11,053點，跌16點或0.15%。

鮑威爾在參議院銀行委員會上，就半年度貨幣政策報告做證詞陳述，是為期兩天的聽證會的第一天。他指出，美國經濟可以承受更緊的政策，聯儲計劃繼續加息，直到有明確證據表明，通脹放緩至2%的目標。

他並稱，不認為經濟衰退的可能性特別高。而當被問及加息100點子的可能性時，鮑威爾表示，永遠不會排除任何幅度的加息。

上周聯儲局加息0.75厘，是自1994年以來的最大加息幅度。聯儲官員表示，在7月份的議息會議上，很可能會再次上調利率，幅度亦料為0.75厘。

對於後市，法興認為，美股仍未見底，「典型」的經濟衰退將把標指推向3,200點水平，即比周二收報的3,764點約下跌15%，但若出現1970年代時的滯脹，標指恐低見2,525點，即比周二收市價跌近33%。

該行指，1970年代一個重要的現象是投資者開始相信通脹將會在高位長存，股市開始把注意力放在實際每股收益，而非名義每股收益，預料後者今年數據將錄負數。

外媒引用巴克萊銀行的數據指出，美國大型銀行經過今年的聯儲局壓力測試後，今年回饋股東的規模將達800億美元，其中摩根大通最多，股份回購和股息合計約189億美元，美國銀行和富國銀行則緊隨其後，料分別回饋股東155億美元和153億美元。

金融海嘯後，美國大型銀行被勒令每年進行壓力測試，以確保財政穩健，迫使銀行考慮假設的危機，並估計將面臨的損失，以讓他們評估自身能向投資者發放多少回報。今年的測試結果將於周四(23日)公布，銀行亦將在未來數周公布其資本計劃。巴克萊表示，銀行在疫情期間沒有回購股份，故今年將減去過多的資本，雖現時正面臨經濟不確定性增加，但同時看到貸款增長良機。

企業消息方面，「科技女股神」伍德旗下ARK Investment Management周二出售76,387股華特迪士尼，價值約712萬美元(約5,553.6萬港元)，為去年11月以來第6次沽出迪士尼股票，持股量銳減約98%。

另一道指藍籌股波音公司預期，中小型供應商勞工短缺等供應鏈問題將持續至明年底，但這與需求復甦強過預期有關，股價全日升0.29%。

知名個人護理和化妝品公司露華濃(Revlon)延續上周申請破產保護令後升勢，其股價急升34.32%，收報8.14美元。