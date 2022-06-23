鄧建初：發揮香港獨特優勢　確保國金中心地位

上周五港股承接隔晚美股大跌741點而低開百餘點，卻似有跌不下去的感覺，在「應跌而不跌」的黃金定律下，加上前一日港股已偷步大跌462點，預先反映當晚美股跌幅，初哥估算應可先跌後回升，在聊天室亦建議急跌可入市博反彈，能跟隨者料可獲取利潤。

雖然難以判斷該宗消息是否屬實，但是已證明港股吸引之處。本地為開放型經濟，資金出入自由，而且法律制度完善，能夠保障投資者利潤。從以往一眾國際外資大行紛紛進駐香港，甚至在此設立亞洲地區總部，對港股市場之信心可見一斑。而具備實力之中資新股，皆見外資投行參與包銷的蹤影，可惜近年受到國際政治因素影響，加上趕客之股票印花稅暴升30％令投機性高頻交易大減，交易量才有下降趨勢。

撇開交易量不計，現水平之港股已極具吸引力，平均市盈率不足10倍，實力股低至3倍者比比皆是。當然，低市盈的股票並不代表會馬上回升，然而，從估值角度來看，已算便宜，形成港股近期能跑贏美股的主因。

現今股票市場複雜紛亂，股票板塊此起彼落，上周五恒指雖然上升229點，但上升及下跌股票各佔一半，以前追市炒成功方程式，現已不合時宜。

國際金融中心地位得來不易，但願財金官員努力向外推廣香港之獨特優勢，吸引全球資金留港，並將窒礙市場的不利政策撥亂反正，令過去一年半生不死的港股市場，得以復甦。

資深股評家 鄧建初

(0作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)