耀高控股被索償4404萬元

另外，於4月14日，海城裝飾在根據向華渝工程送達傳訊令狀後，收到原告華渝工程在香港高等法院原訟法庭所提交日期為4月13日之傳訊令狀。誠如申索聲明所載，華渝工程向海城裝飾索賠約4,404萬元，聲稱為華渝工程根據海城裝飾與分包商華渝工程所訂立之若干合約而向海城裝飾提供的工程竣工及服務之結餘，連同利息、費用及進一步或其他救助。

耀高指出，目前並無安排聆訊，亦無關於法律訴訟的判決或和解。尋求法律意見後，集團已聘請法律顧問為華渝提出的申索進行辯護。目前，集團法律顧問正要求華渝工程法律顧問提供有關索賠聲明之進一步詳情。集團法律顧問將竭盡全力在法律訴訟中主張及捍衛海城裝飾的權利，以維護其合法權益。根據目前評估，法律訴訟對集團整體的日常運營並無任何重大影響。