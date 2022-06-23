耀高控股被索償4404萬元
2022年06月23日 07:28
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耀高控股(01796)公布，於4月12日，旗下海城裝飾作為原告，在香港高等法院原訟法庭向被告華渝工程有限公司提起訴訟，通過提交傳訊令狀向華渝工程索賠約803萬港元，即海城裝飾根據其與分包商華渝工程就香港建築項目玻璃工程之設計、供應及安裝所訂立之分包合約而向華渝工程所超額支付之指稱款項，連同利息、費用及進一步或其他救助。
另外，於4月14日，海城裝飾在根據向華渝工程送達傳訊令狀後，收到原告華渝工程在香港高等法院原訟法庭所提交日期為4月13日之傳訊令狀。誠如申索聲明所載，華渝工程向海城裝飾索賠約4,404萬元，聲稱為華渝工程根據海城裝飾與分包商華渝工程所訂立之若干合約而向海城裝飾提供的工程竣工及服務之結餘，連同利息、費用及進一步或其他救助。
耀高指出，目前並無安排聆訊，亦無關於法律訴訟的判決或和解。尋求法律意見後，集團已聘請法律顧問為華渝提出的申索進行辯護。目前，集團法律顧問正要求華渝工程法律顧問提供有關索賠聲明之進一步詳情。集團法律顧問將竭盡全力在法律訴訟中主張及捍衛海城裝飾的權利，以維護其合法權益。根據目前評估，法律訴訟對集團整體的日常運營並無任何重大影響。