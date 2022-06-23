道指跌47點　油價跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上104.02；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.7103；美元兌日圓處136.09；歐元報1.0566，英鎊報1.2252。金價偏軟，低見1,836美元。油價呈弱，布油跌至109.7美元，紐油跌2%至103.8美元。比特幣跌2%企2萬美元水平。道指期貨跌105點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水29點。

●道指收報30,483點，跌47點或0.15%；標指收報3,759點，跌4點或0.13%；納指收報11,053點，跌16點或0.15%。

●當被問及加息1厘的可能性時，聯儲局主席鮑威爾稱，永遠不會排除任何幅度的加息。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報21,106點，升97點或0.46%。

●即月恒生指數夜期收報21,157點，升177點，高水149點，成交21,324張。

●港匯於紐約交易時段觸發弱方兌換保證水平，金管局在市場承接約85.8億港元沽盤，以捍衛聯匯制度。於6月24日，銀行體系結餘將減少至2,333.08億港元。

●德意志銀行信貸策略和專題研究主管Jim Reid計算認為，今年美國國債市場慘遭拋售，其慘烈程度是自1788年、即美國財政部成立的前一年以來最嚴重。

●紐約聯儲銀行前行長、經濟學家Bill Dudley稱，有幾個因素可以證明經濟將「硬着陸」，一年半內恐出現衰退。

●紐約8月期油收報每桶106.19美元，跌3.47美元或3.16%，創自5月11日以來收市新低；布蘭特8月期油收報每桶111.74美元，跌2.91美元或2.54%。

●紐約8月期金收報每安士1,838.4美元，跌40美仙或0.02%。

●英國富時100指數收報7,089點，跌62點或0.88%；法國CAC指數收報5,916點，跌48點或0.81%；德國DAX指數收報13,144點， 跌148點或1.11%。