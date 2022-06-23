【一文睇晒】消費券今日可申請「轉會」 邊間最着數？

今年第二階段的5,000港元消費券計劃，將於8月7日起分階段發放。新一期消費券亦新增BoC Pay及PayMe from HSBC兩個支付平台，合資格市民可由即日起至7月23日，申請轉用另一支付平台領取消費券。新平台加入，意味着競爭轉趨激烈，各支付平台亦紛紛推出優惠「搶客」，東網勝你看清各平台「着數」！

BoC Pay：新客戶「轉會」即獲100元獎賞

首先是平台新貴、由中銀香港開發的BoC Pay宣布，使用該平台登記領取消費券的市場，可領取100元的「轉會現金賞」；新客戶亦可在6月30日前下載及以BoC Pay綁定帳戶或中銀銀聯信用卡，可額外獲得68元迎新獎賞。客戶在本月底前每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，更可獲20元推薦獎賞。

客戶透過BoC Pay領取消費券，即可於全港支援BoC Pay及銀聯「雲閃付」二維碼的7萬個本地網上或實體商戶網點消費，享總值超過15,000元商戶優惠。

PayMe：送25元商戶折扣券及電動車大抽獎

同為平台新勢力的PayMe則由滙豐銀行提供服務，新登記消費券用戶可獲取25元的折扣優惠券一張；每成功推薦一位朋友「轉會」，推薦人及受薦人亦可獲價值15元的折扣優惠券一張。期內，每人最多擁有10張折扣優惠券；在任何接收PayMe付款的PayMe for Business商戶滿25元，優惠券即會自動被使用。

所有用戶亦會自動參加幸運大抽獎，並有機會贏取新款電動車一部；客戶使用滙豐信用卡為PayMe增值，亦可享3倍「獎賞錢」；投保該行指定保險計劃亦有優惠。

另外，成功推薦最多親友登記以PayMe領取消費券的首名用戶將可獲電動車一部，其後8名用戶則可每人獲得新款智能手機一部。

八達通：儲印花最多獲200元「增值額」 新用戶再多30元

原本「坐定粒六」的八達通亦要推優惠留客，推出「易用易賞」推廣，期內使用已登記消費券計劃的八達通卡，單次零售消費滿200元或以上，可獲印花一個，首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50元八達通增值額；首100萬名集齊12個印花，則可獲取150元增值額，即每名客戶可最多賺200元。

值得一提的是，若用戶於2021年選用八達通卡領取消費券，並繼續選用八達通卡領取消費券，將可率先獲贈5個印花「贏在起跑線」。而新客戶轉用八達通卡領取消費券，並登記八達通App，則可獲30元迎新增值額。

需要注意的是，用八達通領取第二階段消費券，先要在指定日期之前累積不少於4,000元，才可於之後一個月16日起拍卡領取尾期的1,000元消費券。

另外，虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)亦與八達通合作，使用八達通卡領取消費券，並以邀請碼【OCTOPUS】於ZA Bank成功開戶，即可獲500元的獎賞至所登記的八達通卡。

Tap&Go「拍住賞」：送5G數據卡 推薦贈明星限定商品

Tap&Go消費券用戶亦可獲熱門電子產品、商戶消費回贈及本地小店優惠，合共逾60個品牌的精選優惠，用戶更可同時享有Mastercard及銀聯專屬優惠。

另外，現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap&Go領取新一期消費券，推薦人可獲人氣男團MIRROR成員Edan(呂爵安)的限量版「Edan收藏套裝」，當中包括收藏卡、相架、造型貼紙及海報。

AlipayHK：「搶」消費禮券高達210元 抽演唱會VIP門票

AlipayHK(支付寶香港)宣布，向已登記的用戶派發最多210元的消費禮券，須自行前往AlipayHK「品牌Channel」分階段領取；新用戶則可以額外再多25元獎賞，即合共235元。

期內，AlipayHK亦將聯同200間商戶，向用用戶推出共30億元的「食玩買優惠券」，用戶亦可在App內自行領取使用。用戶亦會自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照，門票名額有40名(每人兩張)。

同時，AlipayHK亦夥渣打香港推信用卡迎新優惠，消費券用戶透過AlipayHK首次申請渣打Q Credit Card，可獲高達1,000元的專屬迎新禮遇。

WeChat Pay HK：「加碼消費券」抽獎機會 綁定虛銀再多200元

WeChat Pay HK則推出「加碼消費券」抽獎活動，由即日起至8月6日任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲30元加碼消費券及抽獎機會1次；若使用WeChat Pay HK登記領取消費券，則可再獲4次抽獎機會。

抽獎獎品包括︰最高88元加碼消費券、3元至10元不等的加碼消費券、10元至50元的商戶專屬電子現金券。

首次於WeChat Pay HK成功綁定虛擬銀行富融銀行(Fusion Bank)的個人帳戶，可額外獲得200元「加碼消費券」，以及200 WeFun回贈(1WeFun可兌換1元)，富融用戶使用WeChat Pay HK消費可享8％ WeFun回贈優惠，回贈上限為100 WeFun。