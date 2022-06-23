原料成本疫情間倍升　電動車廠傳加價　新款恐推遲面世

外媒報道，諮詢公司AlixPartners周三(22日)發表報告，指新冠肺炎疫情大流行期間，電動車原物料成本增加一倍以上，迫使通用汽車、特斯拉(Tesla)等大車廠與Lucid和Rivian等初創車廠大幅調升新車價格。

截至5月，每輛電動車的平均原物料成本總計8,255美元，較2020年3月每輛車成本3,381美元水平上漲1.44倍，原因是鈷、鎳和鋰等電動車電池製程關鍵材料價格上漲所致。

據AlixPartners，電動車的特定成本已從過去兩年約2,000美元水平上升至4,500美元。

在此期間，就連傳統內燃機汽車的原料成本也翻升一倍以上，自2020年3月約每輛車平均約1,779美元上漲1.06倍，至每輛車3,662美元水平，主因鋼鐵和鋁材漲價所帶動。

成本飆升的同時，車廠正積極在未來幾年推出新款電動車。AlixPartners預測，至2024年，全球電動車款將由去年80種增加至200多種。

AlixPartners預期，隨着各大車廠不再急於推陳出新，轉而注重盈利，成本愈高就會讓電動車的推出相對放緩。