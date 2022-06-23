許繹彬：港美股市波幅大　短炒為上策

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在「六絕月」繼續保持強勢，恒指暫以20,800至21,000點的支持位顯得非常堅固，看來會企於此水平或以上來慶賀回歸25周年。港股與美股繼續出現背馳局面，美股反彈，港股調整；美股急挫，港股反而呈強，料此現象仍會維持一段時間。

許指出，美股現階段上落波幅會很大，是因為隨着通脹未能究治，導致美息債急漲，但通脹問題根本就不會停下來，在苦無對策的情況下，只能加息、加息再加息，因此美股大上大落及疲弱，相信已屬常態；而港股投資者可謂觸角特別敏銳、早着先機，往往見到美股隔晚急升，便會在帶動港股高開的情況下立即沽貨，或把握其高開低走的情況下，候低再吸納；反之，美股出現大跌，由於港股持續受惠北水灌溉的常態暫仍未變，往往港股在低開後，便慢慢重回升軌，所以港美股市出現背馳局面實屬正常。

許續稱，儘管港股於20,800點以上看來穏如泰山，惟往往到21,000點後，動向似變得含蓄，甚至配股聲音隨處可見，令大市上落幅度擴大，500點的波幅已屬常態；他建議現階段除了留意成交量外，還要以短炒為上策，持盈保泰，暫視20,800在防守區，上望則21,500為阻力；近期油價的波幅頗大，建議投資者不妨留意中國石油(0857)的走勢，短線炒波幅。