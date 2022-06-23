鄧聲興：南方東英全球智能駕駛指數ETF具投資價值

近年環球市況不穩，全球亦正面對經濟衰退、通脹及加息等問題，於投資策略上可選擇以追蹤、模擬或對應某指數的表現作為投資目標，追蹤指數好處是不只限於投資個別股票，在市況不穩的情況下，ETF有助降低及分散投資風險。

此ETF跟蹤Solactive全球智能駕駛指數，選股範圍是美股、A股、港股上市的來自全球的智能駕駛產業鏈上總市值高於50億港元的公司，並於過去1個月及6個月內平均每日成交額高於100萬美元，而RBICS行業選擇為汽車和零件，半導體製造，電氣設備和電力系統，特種和高性能化學品等。首十大成份股包括特斯拉、蔚來汽車、寧德時代、德州儀器、優步等，相信行業巨頭雲集下的ETF，加上電動車發展前景樂觀下，具有一定投資價值。阻力位為6港元，支持位在4.19元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)