【高盛推介】資金短線部署騰訊　低面值產品助控制注碼

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日於370港元水平上落整固。現報371.8元，升約0.5%。據調查機構數據顯示，騰訊旗下手遊《PUBG MOBILE：絕地求生》為今年5月中國手遊產品在海外市場收入榜中，排名首位。近日市況波動，資金重新留意優質股，當中騰訊獲資金積極留意。

觀察個股輪證資金流向，周三(22日)好倉獲資金流入，有約560萬元。港股通資金流向方面，則見周三北水繼續買入騰訊，錄得約5,000萬元資金淨買入。

近期資金多數留意價外條款的認購證，進而細看條款，可發現該類產品的共通特性為低面值兼高槓桿，反映投資者對注碼較為謹慎兼作短線部署，因此以價外、低面值兼高槓桿的認購證作部署。

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