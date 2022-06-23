【高盛推介】資金短線部署騰訊 低面值產品助控制注碼
2022年06月23日 10:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日於370港元水平上落整固。現報371.8元，升約0.5%。據調查機構數據顯示，騰訊旗下手遊《PUBG MOBILE：絕地求生》為今年5月中國手遊產品在海外市場收入榜中，排名首位。近日市況波動，資金重新留意優質股，當中騰訊獲資金積極留意。
觀察個股輪證資金流向，周三(22日)好倉獲資金流入，有約560萬元。港股通資金流向方面，則見周三北水繼續買入騰訊，錄得約5,000萬元資金淨買入。
近期資金多數留意價外條款的認購證，進而細看條款，可發現該類產品的共通特性為低面值兼高槓桿，反映投資者對注碼較為謹慎兼作短線部署，因此以價外、低面值兼高槓桿的認購證作部署。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬熱門的價外、低面值騰訊購(14965)，適合作短線部署，高槓桿但波幅風險也較高。貼價選擇可留意高對沖值騰訊購(16569)，較能緊貼正股升跌。熱門選擇可留意年期較短的高槓桿騰訊購(29806)。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(50014)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購(14965)，行使價469.08元，2022年10月26日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、熱門價外、低面值，適合短線部署。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高對沖值。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.1倍，熱門、高槓桿。
騰訊牛(50014)，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊沽(11632)，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、短期、高槓桿。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.8倍，價外、低面值、高槓桿。
騰訊熊(54012)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，高槓桿近熊。
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