郭家耀：港股繼續橫行　分注吸納本地銀行股

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近期大市反覆，美國聯儲局主席鮑威爾亦表示，繼續加息以壓抑通脹，對外圍股市構成壓力。港股方面，市場漸消化內地刺激樓市及消費的政策，反而憧憬實體經濟復甦，料港股短期維持橫行上落格局，21,800點為阻力區，20,800點則有支持，期望7月份中美雙方會面後，會有利好消息出現。