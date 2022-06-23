郭家耀：港股繼續橫行 分注吸納本地銀行股
2022年06月23日 11:00
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近期大市反覆，美國聯儲局主席鮑威爾亦表示，繼續加息以壓抑通脹，對外圍股市構成壓力。港股方面，市場漸消化內地刺激樓市及消費的政策，反而憧憬實體經濟復甦，料港股短期維持橫行上落格局，21,800點為阻力區，20,800點則有支持，期望7月份中美雙方會面後，會有利好消息出現。
美國總統拜登擬降低燃料成本飆升問題，國際油價跌至100美元水平附近。郭表示，油股受油價影響回落，雖然油組同意增產，但俄烏政局未有降溫，市場仍憂慮能源供應短缺，對油價帶來潛在刺激，惟短期油價對油股刺激作用有限。「3桶油」中，郭指中海油(00883)股價由高位調整兩成，同時宣布放寬派息政策，投資者可考慮於10港元以下吸納作長線投資。
郭認為，金融股相對受惠於加息周期，最近銀行股逆市靠穩，如果投資者有意收息，可考慮業務模式相對簡單、直接受惠於拆息的本地銀行股，包括中銀香港(02388)及恒生銀行(00011)。他指現時本地銀行股的息率吸引，相信銀行股長線經營表現穩健，若然投資者擔心銀行股中期業績或受內房問題影響，可選擇分注吸納。