【高盛推介】螞蟻傳提交設立金融控股公司申請 阿里反彈
2022年06月23日 11:03
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(22日)回吐約4.1%，周四早上受螞蟻消息利好反彈，早段高見105.8港元後升幅略收窄。該股最新報105.9元，升約4.33%。近期頻頻傳出螞蟻上市消息，周四再有報道指螞蟻最快在本月提交設立金融控股公司申請，然而螞蟻發言人則表示暫未有申請時間表。而早前報道指螞蟻申請設立金融控股公司及重啟上市，市場持續關注。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周三獲資金轉向流入，有約40萬元。淡倉於周一(20日)至周三共錄得約750萬元資金流入，並見周三流入熊證的資金中有部分留意130元收回區域的遠熊。
近日輪證資金因對螞蟻或上市的日期存在不確定性，因此選擇中年期產品且部署面值約0.1的條款，以控制注碼及風險。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意10月份到期，屬熱門條款的阿里購(14825)。中期選擇可留意年期約6個月的低面值阿里購(24060)，能涵蓋未來螞蟻可能上市的日子。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(52466)，與現價有約10元收回距離。
阿里購(24060)，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.1倍，中期、低面值。
阿里購(14825)，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、熱門條款。
阿里牛(52466)，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，高槓桿近牛。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.5倍，貼價、低街貨。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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