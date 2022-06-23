【高盛推介】螞蟻傳提交設立金融控股公司申請　阿里反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(22日)回吐約4.1%，周四早上受螞蟻消息利好反彈，早段高見105.8港元後升幅略收窄。該股最新報105.9元，升約4.33%。近期頻頻傳出螞蟻上市消息，周四再有報道指螞蟻最快在本月提交設立金融控股公司申請，然而螞蟻發言人則表示暫未有申請時間表。而早前報道指螞蟻申請設立金融控股公司及重啟上市，市場持續關注。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周三獲資金轉向流入，有約40萬元。淡倉於周一(20日)至周三共錄得約750萬元資金流入，並見周三流入熊證的資金中有部分留意130元收回區域的遠熊。

近日輪證資金因對螞蟻或上市的日期存在不確定性，因此選擇中年期產品且部署面值約0.1的條款，以控制注碼及風險。

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