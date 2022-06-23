【產經直播】科技股尋寶 區塊鏈蓄勢待發？
2022年06月23日 12:19
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美國聯儲局主席鮑威爾在聽證會上，指美國經濟強勁，可承受更緊的貨幣政策，但同時又指有經濟衰退的可能性，軟着陸愈來愈大挑戰，隔晚美股表現反覆偏軟，市場要如何解讀？會否迎來更深度調整？
港股周四(23日)做好，科技股近日出現回暖，係咪時侯部署中國互聯網ETF 三星中國龍網ETF(02812)？
科技發展為大勢所趨，近年興起的區塊鏈及元宇宙等技術，未來增長爆發潛力以倍計？想捕捉「識於微時」的機會，三星區塊鏈技術ETF(03171)周四掛牌，為亞洲首隻以此為主題的ETF，並採取主動型管理模式，到底有何優勝之處？增長潛力又係點？趁比特幣回調又係咪入場時機？
另外，三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(03172)亦預計下月在聯交所上市，能助投資者捕捉數碼科技發展趨勢？
《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》即找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你解答。
三星區塊鏈技術ETF
三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF
三星彭博環球半導體ETF
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網 ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
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