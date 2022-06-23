滙豐推全新「大灣區企業貿易通」加快融資運轉

滙豐進一步提升粵港澳大灣區的貿易融資及服務配套，推出全新「大灣區企業貿易通」，以支持灣區與日俱增的商業活動和供應鏈整合。透過該項提升方案，企業能享用一體化兼專屬的貿易及供應鏈融資方案，配合業務在粵港澳三地整體的資金需求。預先批核的貿易額度於同一個工作天即可跨境靈活調配，過程中無需提交額外申請或簽署其他文件，讓企業可無縫打通供應鏈上下游，加快貿易資金運轉。

滙豐香港工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部港澳地區主管高雅德(Aditya Gahlaut)稱，根據滙豐環球研究，中國的進出口於過去3年增速約為全球平均水平的5倍。大灣區作為一個崛起的世界級城市群和跨境金融中心，在支持中國貿易活動和推動傳統貿易數碼轉型方面，均發揮關鍵作用。滙豐將繼續利用貿易服務能力和全球網路，幫助企業把握大灣區的機遇。

除了提供融資支持外，內地設有業務的香港滙豐客戶，亦可在廣東省内的滙豐分行提交出口信用證單據，並獲同日處理，以節省速遞派送時間，並加快融資流程。滙豐同時設有大灣區專屬貿易服務團隊，讓企業旗下不同的支公司可透過同一服務專員，享有度身訂造的貿易服務和專業意見。