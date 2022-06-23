在港上市內房現核數師離職潮　財匯局：留意相關交接工作

在港上市的內地房地產企業出現核數師離職潮，具核數師監管職能的財務匯報局查察部署理主管劉建汝指，該會一直關注任何上市公司核數師辭任情況，留意到內房企核數師辭任問題於今年明顯增加，而大部分公告解釋歸因於核數師的工作有阻礙、核數師未能就審計業績時間表與公司達成共識等，會繼續與香港證監會、香港聯交所合作。

她又指，該會觀察及評估接任核數師的勝任能力，並適時進行訪談和跟進行動，而查察只針對已完成的核數工作。

主席黃天祐補充，特別關注引發請辭的原因、非常遲辭任及交接的個案，會留意當中是否有充足時間進行交接工作、接任的核數師行是否有足夠的人手及時間配置、相關行業的審計經驗等。如果當中有不足，並存在風險，會成為該會下一次查察的對象，循查察行動中確認箇中風險可控。

有市場人士歸咎於去年10月財匯局宣布對恒大財務報表展開查訊，一併調查為其核數師，嚇窒核計業界。黃天祐強調，該會不會濫用權力，所有調查聚焦於保護公眾利益、業界健康發展，並按指引展開程序，不存在「秋後算帳」。

他又說，除非跨監管機構合作的調查有需要突擊行動，否則一貫查察會提早通知相關單位，至少有8星期的準備時間，如同「學生做功課，交功課」情況一般。