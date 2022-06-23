道期跌逾百點　比特幣企2萬美元

●道指期貨跌157點；美匯指數報104.3；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.7092；美元兌日圓處135.39；歐元報1.0513，英鎊報1.2182。金價偏軟，低見1,837美元。油價跌1%，布油跌至110美元，紐油弱見104.5美元。比特幣升1%，至2.04萬美元水平。

●市後關注點

-20:30 美國首季經常帳；美國當周首次申領失業救濟人數

-21:45 美國6月Markit服務業及製造業採購經理指數(PMI)

-摩通指本港地產及收租股具上升空間，看好股份包括...

-遭穆迪降評級，碧桂園：不會對償債能力產生不利影響。

-花旗料港交所次季純利28億元，上調其目標價。

●滬綜指升1.6%重上3,300關，深圳創業板指飆3%。

●日澳股向上，韓股跌逾1%。

●馬斯克：Tesla位於德州及柏林的車廠正在「燒錢」。

●派對結束爆裁員潮，幣圈本月累削1,700人。

●原料成本疫情間倍升，電動車廠傳加價，新款恐推遲面世。

●豐田要求零部件供應商恢復減價。

●三星預計下周宣布量產3納米晶片。

●全球十大熱賣手機榜出爐！iPhone霸佔頭4位。

●內房仍存風險，盛松成倡適當延長去槓桿周期。

●摩根資管加倍押注內地科技股，認為最糟糕時期已過。

●梁兆基：香港下半年經濟或較佳，樓價不會大跌。

●財匯局：上財年專才流失率達30%，今年度平均加薪3%。

-在港上市內房現核數師離職潮，財匯局：留意相關交接工作。

●港元1個月拆息升至0.82399厘，連升13日。

●【一文睇晒】消費券今日可申請「轉會」，邊間最着數？