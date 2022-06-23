醫思健康：未來收併購工作仍集中在醫療醫美市場

執行董事兼首席策略總監及首席投資總監王家琦表示，集團訂立7億元的可持續發展表現掛鈎貸款之後，公司負債比率仍低，即使步入加息周期，借錢成本仍低於配股，如果需要資金，料仍是貸款行先。

在醫療板塊方面，王談到，公司目前只有29個專科，還有很多專科領域未有涵蓋，但之後未必直接收購一個品牌，而是透過聘請醫生來填補缺口。

儘管香港醫療專業人才的移民潮持續，執行董事兼首席財務總監李向榮表示，作為上市公司在招聘方面的樽頸不大，因為公司在香港及海外市場招攬人手。公司業務多元提供不同機會，相信對人才的吸引力較市場其他持份者為高，在招聘方面資金沒有甚麼阻力。

執行董事及集團聯席行政總裁呂聯煒則指出，公司維持提供一站式服務的業務模式，預期協同持續增強。另大灣區的布局及業務策略繼續聚焦於消費性醫療需求，儘管最近封關及疫情導致牌照、裝修等工作進度不及預期，但公司策略維持不變。

王表示，目前香港及內地業務比例為9比1，從風險管理層面有需要在其他地區擴展，正留意亞洲已發展國家的機遇，暫未有明確目標。

值得留意的是，公司本月初宣布與凱龍瑞及亞洲聯合基建控股設合營，在尖沙咀金馬倫道35號興建醫療級別大樓，料2025年開幕。