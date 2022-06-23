【產經直播】港股日升日跌 股民點部署？
2022年06月23日 16:45
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美國聯儲局主席鮑威爾在參議院聽證會上，承諾繼續加息以應對高通脹，引發市場再度憂慮美國經濟進入衰退，隔晚美股偏軟，亞洲市時段，道指期貨亦繼續下跌，目前市場最擔心是咩因素？聯儲局加息會否愈來愈進取？
不過港股周四(23日)反彈，在A股帶動下，恒指最多升435點，收市仍升265點，報21,273點。港股日升日跌，幾時先有明確方向？股民短期都炒股唔炒市？大行花旗續唱淡港交所(00388)，認為目前估值不吸引，維持「沽售」評級，目標價從輕微上調至315元，現價有12%潛在跌幅，股份不宜久留？
科網股普遍亦見反彈，再傳阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團重啟IPO，阿里升近7%，有關阿里和螞蟻的消息一時一樣，擔唔擔心又是狼來了？另外，有傳騰訊(00700)今年下半年再裁員，股價亦隨大市做好，升逾1%，科網股已經開始回暖？股民對板塊信心逐步回升？
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