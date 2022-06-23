財匯局擴大監管職能至會計師　強調條例生效前非真空期

財務匯報局今年10月1日起擴大監管職能至所有會計師，並將易名為會計及財務匯報局，適用於會計師及執業單位等專業人士的政策及指引將在10月7日生效。該會紀律處分部主管梁惠珊表示，於規定上，有關政策要待政府刊憲才能生效，但強調10月1至7日期間並非真空期，也不影響該會的法律權力。

財匯局周四(23日)公布紀律處分程序及處分方針諮詢總結，大致維持原有方案。紀律處分過程將會大致分成4個階段，分別是紀律處分評估、通知會計師擬施加的紀律處分、發出正式的紀律處分通知，以及會計師就紀律處分提出覆核和上訴。

梁氏指，諮詢總結充分考慮回應者意見，對草擬文件作出適當的修訂，並進一步解釋擬議政策及程序的原意及實務應用，如可酌情延長回應紀律行動通知的30日時限，重申會以原則為本、相應程度作出紀律處分職能，而紀律處分過程亦會確保整個過程公平透明。

適用於公眾利益實體核數師及註冊負責人的文件及處分將於周五(24日)生效。梁氏提到，今年3月及4月，舉行了10次網上研討會，有逾6,000名人士參與，和持份者有充足的溝通。

就每項失當行為，公眾利益實體(即上市公司)核數師及註冊負責人的罰款上限為1,000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍，以較高罰則為準。非上市實體核數師就會按「專業人士」處理，罰款上限為50萬元。梁惠珊提到，有關紀律處分罰則，與本地及國際紀律處分標準看齊。