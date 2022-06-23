財匯局：去年整體審計質素改善

具核數師監管職能的財務匯報局公布，去年完成50個項目查察，按年增加35%；17間上市公司的會計師事務所質素監控制度查察；以及4個針對性查察。查察部署理主管劉建汝認為，查察報告及根本原因分析指引，有助會計師行針對審計質素進行積極監控，及就相關問題作出即時補救。同時強調構成高質素審計的因素及觀察所見的良好作業標準，並指出了所識別常見缺失的根本原因，期望核數師能從查察報告的主要發現學習，並在適當情況下作出改進。

報告指，去年整體審計質素按年改善，32%項目被評為「良好」及「需要有限度改進」，按年升5個百分點。「需要明顯改善」的項目降至28%，按年跌7個百分點。核數師抱持適當專業懷疑態度明顯改善，被識別為「缺乏專業懷疑態度」存在缺失的項目比例大幅減至46%，按年大減35個百分點。

不過，去年核數師在評估管理層收入及預期信用損失的會計準則應用方面惡化，有71%項目被評為對有關模型缺乏充足評估，按年升16個百分點。

劉氏指出，上市公司董事會對其公司的財務報表的真實性負有集體最終責任。上市公司的董事負責審批公司管理層所編製的財務報表，將其提交以作審計，並呈交公司年度股東大會審議，供股東批准，應確保其公司設有嚴謹的內部管治及充足的資源以編製高質素的財務資料，而審核委員會協助董事會履行其監督財務報表編製的責任。

該局敦促審計委員會質詢管理層有否向核數師提供具質素的資料，並考慮查察報告的主要發現，質詢其核數師有否及如何妥善應對報告所識別的普遍缺失。

主席黃天祐表示，該局已與內地財政部監督評價局合作，可獲得用於調查的審計底稿，現正與當局緊密溝通，就能否針對存放於內地的工作底稿，行使權力進行查察，期望取得進展。若將來港方要查察，或需前往內地進行。

在全球化下，查察工作對不同地域的監管機構行使職能是必要。該局與許多監管機構均有廣泛且定期的溝通，包括內地、英國及新加坡等，財匯局會會按合作需要，扮演恰如其分的角色。