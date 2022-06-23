報告：香港娛樂及媒體產業增長放緩

新冠肺炎疫情影響各行各業，會計師行羅兵咸永道一份報告提到，香港娛樂及媒體行業增長放緩，預期2022年的收入將從90.9億美元，僅輕微增長5%至95.4億美元，未來五年整體收入的複合年增長率為3.5%，低於全球的4.6%，至2026年達到110億美元。

羅兵咸永道中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，香港娛樂及媒體行業雖然在2021年受新冠肺炎疫情重創後實現反彈，但2022年受第五波疫情打擊，預計增長將再次放緩。各細分市場發展軌迹不盡相同，整體呈現輕微增長，尤其是電影和貿易展覽會由於受到疫情及通關受阻的影響，增速將更加緩慢。

隨着5G的廣泛應用加速數碼廣告的發展，香港廣告市場將由從前以非數碼廣告為主，轉變為以數碼廣告為主，預計到2026年數碼廣告收入將佔整個廣告市場超過60%。2021年香港互聯網廣告總收入為14億美元，預計未來五年的複合年增長率為7.5%，至2026年達到20.1億美元。

與全球市場相似，5G及物聯網技術的不斷提高，推動移動展示互聯網廣告高速發展，繼續成為香港互聯網廣告的主要增長力量。預計香港移動展示互聯網廣告的複合年增長率將達到9.1%，到2026年其收入佔香港整個互聯網廣告的比例將高達59.3%。

電影市場方面，港府自從2021年2月放寬社交距離措施，香港電影市場逐步復甦，2021年香港票房收入從谷底回升至1.57億美元，不過2022年初香港疫情反彈，電影院需要關閉數月，更有電影院因此被迫永久關閉，電影節被無限期推遲，直到5月疫情好轉，電影院得以重新開放，一些國際大片恢復上映，疫情的影響才被部分對沖，因此預計2022年香港票房收入增長將停滯，到2024年才有望超越疫情前水平，到2026年將增加至2.69億美元，複合年增長率為11.3%。