金管局發布金融科技應用評估結果及相關工作計劃

金管局發布金融科技應用評估的結果及相關工作計劃，以進一步支持業界應用金融科技，並檢視銀行現時及未來3年內採用金融科技的情況，找出需要金管局提供協助的金融科技業務領域及具體科技類別。

評估顯示，銀行業支持金管局的金融科技推動工作。主要觀察包括：銀行業計劃提升金融科技方面的投資和人才儲備，並預計可於2025年就應用金融科技的目標上取得良好進展。

當局指，儘管不同業務領域的應用將有一定差異，惟結果明確指出金融科技未來的應用將不限於較受歡迎的業務領域，如風險管理及合規(合規科技)、支付(支付科技)和貸款(貸款科技)，而會進一步擴展至投資及財富管理(投資科技及財富科技)、保險(保險科技)以及綠色銀行(綠色科技)等方面。

其中，銀行業對金融科技應用均為正面，當局將會繼續支持業界應用金融科技。據評估結果，金管局會在未來數個月內制定一個詳細計劃以推動投資科技、財富科技、保險科技和綠色科技的應用、以及人工智能、分布式分類賬技術兩種科技的發展。在過程中，金管局會與其他本地監管機構，以發掘跨界別合作的機會。

金管局副總裁阮國恒表示，科技正重塑銀行客戶對銀行服務的期望，當局樂見香港銀行業正積極定位以應對不斷變化的客戶需求，並準備好在「新常態」下保持競爭力。