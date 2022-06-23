舜宇削內地今年智能手機出貨預測約17%

內地經濟重鎮上海封城兩個月重創國民消費信心後，該企把內地今年智能手機出貨量預測調低17.1%至2.6億部，即按年倒退16.9%，歐洲方面則受俄烏戰爭影響，現預測出貨量按年倒退15%至1.7億部，比今年初的預測低19%。其他地區的預測亦被調低6.6%，現估計按年減少2.6%至7.9億部。

更悲觀的是，這家以殺入iPhone供應鏈姿態威脅台灣行業龍頭大立光的大廠，一邊說摺疊式智能手機成為新潮流且會搭載超薄鏡頭、高端智能手機會更專注攝影品質，一邊指出需求疲弱及市場競爭激烈等令成本上升壓力更形嚴峻、客戶對攝影鏡頭規格的要求有降級迹象，每部手機搭載的鏡頭的平均數會繼續下降。

事實上，券商花旗指出，內地電商本月的促銷活動還不足以消化內地智能手機的庫存，消費者信心依然疲弱。Counterpoint Research則指，4月份全球市場份額4強的手機都是iPhone，13、13 Pro Max及13 Pro依次包辦三甲，市佔率總共是10.7%，其中13的份額為5.5%。市場相信，舜宇在13系列的份額較小。

面對如此險境，舜宇表明會全力產品創新、增強國內客戶的忠誠度，同時積極拓展海外市場，活用「標誌性」的越南和印度工廠提高向全球發貨的能力、推進工廠數碼化和智能化，並發展智能物聯網(AIoT)及延展實現(Extended Reality，XR)的產品儲備。其實虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)及混合實境(MR)合起來就是XR，舜宇提到，XR設備今年起4年出貨量年均增長率達到35%，從去年1,000萬部多少許，增至超過5,000萬部。

此外，該企又披露自己車載鏡頭業務在國內車廠的市場份額去年超過七成，海外合作伙夥伴包括通用汽車(GM)、豐田和鈴木。不過，分析員相信，現階段車載鏡頭業務的增長抵銷不了智能手機的弱勢。