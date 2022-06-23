m18講場：營銷又有新策略？今次到請搭巴士

證券行業競爭激烈，唔少證券喺營銷方面都好大手筆。互聯網券商富途證券為與香港人打氣，聯乘城巴、新巴，請香港人逢星期五免費搭指定巴士，周五(24日)起生效，為期一年！為慶祝牛牛巴士開通，富途會喺社交平台推出一連的互動小遊戲，送出限量富途八達通及1:76牛牛巴士模型。

免費巴士每日至少10班車，而每月巴士路線都有唔同，一定會走勻全香港，無論香島、九龍定新界都會有受惠。如果想搭免費巴士，就要認住呢隻「牛牛」，事關巴士車身亦會印有富途牛牛嘜頭，仲着住西裝、手拎公事包，似足打工仔，希望可以「撐住」一眾打工仔！

巴士車身當然係「富途藍」啦！估唔到嘅係，連內裏都有玄機！樓梯通道、扶手等，全部都係富途牛牛做主題，務求全方位都見到牛。唔知望多兩眼，個倉會唔會都沾返啲「牛氣」，做到「沿途送富」？

6月係港島月，路線為城巴788號線，由港澳碼頭往返小西灣，首班由港澳碼頭開出，出發時間為明日早上7時05分，途經港島大部分商業地區，包括中環、灣仔等地區。7月開始就由城巴來往灣仔及荃灣的過海路線930號線接捧。之後免費路線係邊條？不如大家估下啦！遲下富途會喺官方社交平台公布答案！

富途證券創辦人李華表示，富途一直與港人同甘共苦，今次推出一年免費「牛牛巴士」計劃，希望除投資以外，喺生活層面亦能照顧市民需要、日日為港人打氣！同時希望通過「牛牛巴士」，將富途一直陪伴港人共同成長的承諾，沿途送到全港各地，並寓意富途接下來將會繼續盡心盡力、多角度服務香港。

城巴新巴發言人指，很榮幸能與富途合作，推出長達一年、覆蓋港九路線的免費乘車計劃，希望未來能繼續與富途一同透過科技驅動創新，推動香港的零排放轉型，及鼓勵更多市民轉搭公共交通工具。