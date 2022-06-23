澳博與工銀澳門達成最高190億銀團貸款融資協議

絕大部分新貸款融資將用作償還澳娛綜合於2016年9月訂立的現有銀團貸款融資。於重新融資後，澳娛綜合將有額外60億港元流動資金。新貸款融資的新到期日為2028年6月20日，實際利率為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.25厘至2.25厘。首六個月的實際利率將為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.65厘。澳娛綜合的重新融資計劃已獲澳門政府批准。

另外，澳博又披露，於周四(23日)已與澳門政府簽署合約，將賭牌延期半年至今年年底，並向政府繳納4,700萬澳門元(相當於約4,563萬港元)，作為該項延長合約的溢價金，但未有透露向政府提供的銀行擔保金額。