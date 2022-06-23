幣圈爆裁員潮　比特幣見萬三指日可待？

今年初出現的環球央行加息潮，導致各類風險資產價格大幅調整，其中虛擬貨幣為重災區。近期比特幣(Bitcoin)一度跌穿2萬美元大關，之後在該水平徘徊。有專家預計，比特幣可能進一步跌至1.3萬美元。「幣圈」寒冬之下，不少機構開始大手裁員，連開採虛擬貨幣的「礦工」也紛紛「劈炮」停止挖礦！

比特幣周四表現反覆，一度高見20,629美元。市場研究機構Absolute Strategy Research聯合創辦人兼首席策略師Ian Harnett認為，比特幣仍有約四成的潛在跌幅。他解釋指，通過分析歷史數據，比特幣往往會從歷史高位下跌約80%，例如從2017年近2萬美元的高位，跌至2018年將近3,000美元。按此推算，現時可能進一步跌至1.3萬美元左右的「關鍵支撐區域」。

星加密幣監管勢由鬆轉緊

幣圈資金大逃亡，大量投資者被迫「斬倉」離場。數據分析公司Glassnode研究指，過去3日，比特幣創下歷史上規模最大的已變現虧損，投資者連續3個交易日已變現虧損金額超過24億美元，累計虧損達73.25億美元(約571億港元)。數據亦顯示，一些透過電腦運算「開採」比特幣的「礦工」已投降停產。由於幣價下跌和生產成本(能源價格)上升，導致礦工無利可圖，開採比特幣的整體運力從歷史最高位下降10%，反映挖礦活動正在減少。

多家虛擬貨幣交易所也相繼宣布裁員，據外媒推算，本月以來已累計裁員約1,700人。其中，虛擬貨幣交易所Coinbase早前曾表示將裁員18%，即1,100名員工；虛擬貨幣貸款商BlockFi亦將從850名員工中縮減20%員工，涉及約170人；新加坡虛擬貨幣交易公司Crypto.com亦已宣布解僱5%員工，涉約260人。

除了幣價暴跌外，來自監管的壓力亦正拖垮幣圈。新加坡金融管理局表示，將對虛擬貨幣行業的不良行為採取強硬態度，不能容忍任何不良的市場行為，標誌着該國扭轉多年來的政策論調，由支持行業發展變為收緊監管。分析指出，過去監管環境友好且稅收較低，雖然新加坡已出現不少虛擬貨幣企業，但隨着當地的法規愈來愈嚴格，包括Bybit及幣安(Binance)在內的交易所已經避開新加坡。

麥樸思：幣價企穩股市才見底

不過，幣圈寒冬對股市投資者而言，可能存在重要的參考作用。被譽為「新興市場之父」的傳奇投資者麥樸思認為，虛擬貨幣可視為風險資產的「領先指標」，在幣價企穩後股市才會見底。他表示，當機構及散戶「徹底投降」，停止向虛擬貨幣市場投入資金時，市場情緒才真的觸底，亦反映股市已接近熊市底部，可趁機撈底。