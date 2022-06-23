雲景台放盤兩日劈價250萬沽　較3年前高位跌價2成

港島豪宅屋苑樓價由高位回落，北角半山雲景台套三房單位，望維港海景，放盤兩日劈價250萬元沽，成交價2,250萬元，較3年前高位跌價近兩成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳家鴻表示，北角半山雲景台高層C室，實用面積約1,065方呎，套三房間隔，享維港海景，放盤兩日，減價250萬元，以約2,250萬元易手，呎價約21,127元，同類型單位2019年中最高曾售2,800萬元，是次做價高位跌近兩成，新買家為同區換樓客。

●中原林龍南透露，北角寶馬山花園1座低層A室，實用面積約917方呎，套三房間隔，享海景，原業主為外籍人士，最近打算回國發展，憂慮加息對樓市影響，決定賣樓，於6月8日叫價1,880萬元放售，放盤兩星期減至1,818萬元易手，呎價約19,826元。

●美聯曾有聰指，北角泰華大廈低層D室，實用面積約522方呎，三房間隔，獲長線收租客垂青，原業叫價約為620萬元，議價後以約580萬元連租約購入，呎價約11,111元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角僑冠大廈B座高層8室，實用面積約490方呎，兩房設計，望海景，成交價590萬元，呎價約12,041元，單位原先叫價為630萬元，最終減價40萬元成交，減幅約6.3%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角柏蔚山3座高層G室，實用面積約908方呎，套三房間隔，成交價約2,520萬元，呎價約27,753元，新買家為區外換樓客，原業主於2018年6月以約2,533萬元購入，持貨約4年帳面損失13萬元，單位貶值約0.5%。

●美聯黎啟康表示，西半山羅便臣道80號2座中層A室，實用面積約1,052方呎，套三房連士多房間隔，獲同區用家垂青，原業主開價約3,500萬元，議價後以3,408萬元連車位成交，呎價約32,395元。

●中原李百達指，鰂魚涌太古城6月錄得15宗二手買賣，屋苑天星閣高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，享海景，以1,190萬元易手，呎價約20,517元，新買家屬於同區租客，睇樓一星期後便決定購入。

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九龍區

●美聯黃家樂稱，九龍灣居屋麗晶花園8座低層F室，實用面積約407方呎，兩房間隔，放盤約1個月獲承接，已補價自由市場成交價500萬元，較先原叫價530萬元，調減30萬元，減幅約5.7%，呎價約12,285元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園1座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以650萬元易手，呎價約10,980元，原業主於2001年8月以157萬元購入，持貨近21年至今轉售，帳面獲利493萬元，期內升值逾3倍。

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新界區

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳領都5座右翼高層C室，實用面積約733方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，以948萬元易手，呎價約12,933元，原業主於2013年6月以599萬元購入，持貨約9年，轉手帳面獲利349萬元，期內物業升值約58%。

●中原柯勇指，將軍澳領都5座右翼低層B室，實用面積約717方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園景，以922.8萬元易手，呎價約12,870元，原業主於2010年5月以483萬元買入，持貨約12年帳面獲利439.8萬元，單位升值約91%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑廣賢閣中層7室，實用面積約433方呎，兩房間隔，4月於已補價自由市場放盤叫價588萬元，減價約7%，外區客以542萬元購入，呎價約12,517元，原業主於2018年底以530萬元連地價購入，約4年帳面僅漲約2%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢曉嵐閣3座中層B室，實用面積約1,192方呎，套三房連工人房間隔，望山景，以1,398萬元沽售，呎價約11,728元，低市價約10%，原業主於2014年9月以995萬元購入，持貨近8年帳面獲利403萬元，期內升值約41%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山海典灣3座中層F室，實用面24積約468方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，開價800萬元，減價14萬元，獲買家以786萬元承接，呎價約16,795元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山海典灣3座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約800萬元，議價後以786萬元易手，呎價約16,794元，新買家為用家。

●中原呂學維透露，沙田偉華中心2座中層C室，實用面積約308方呎，兩房間隔，開價約600萬元，以580萬元獲承接，呎價約18,831元，原業主則於2017年以448萬元購入，持貨約5年帳面獲利132萬元離場，升值約29.5%。

●中原敖國偉指，沙田御龍山6月暫錄約2宗買賣，該盤7座中層A室，實用面積約1,012方呎，套三房及儲物房間隔，放盤時叫價約2,100萬元，買家還價後最終以2,018萬元沽出，呎價約19,941元，新買家為用家。

●中原卜穎芝表示，大埔居屋怡雅苑C座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，開價約670萬元，最新以已補價自由市場價665萬元承接，呎價約12,004元。

●世紀21宇田蔡偉文稱，大埔永富大廈低層A室，實用面積約223方呎，一房間隔，原先開價295萬元，放盤3個月，輕微減價9萬便獲用定承接，減幅約3%，以286萬元成交，呎價約12,825元。

●中原林偉明指，粉嶺牽晴間6月錄4宗買賣，屋苑1座高層E室，實用面積約988方呎，套三房間隔，開價約1,250萬元，議價後以1,170萬元易手，呎價約11,842元，現時屋苑入場費約540萬元，放盤約有70個。

●美聯蔡天賜表示，粉嶺綠悠軒1座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，準買家早前參觀區內多個放盤，見單位內籠新淨，可減省一筆裝修費用，輕微議價後以613萬元成交，呎價約13,562元。

●中原陳誠業稱，上水新都廣場2座高層連天台戶，實用面積約465方呎，兩房間隔，去年9月放盤時開價約820萬元，其後減至760萬元，雙方議價後以725萬元獲承接，呎價約15,591元，新買家為用家。

●中原王勤學指，元朗區6月累錄約87宗二手買賣，較上月同期約93宗略減，其中朗庭園1座高層A室，實用面積約397方呎，兩房間隔，叫價620萬元，經上車客議價後，業主最終減價35萬元，將單位以585萬元沽出，呎價約14,736元。

●利嘉閣梁桂華表示，屯門麗寶大廈中高層G室，實用面積約248方呎，兩房間隔，望海景，原先開價358萬，放盤不足72小時，以352萬元易手，呎價約14,194元，原業主2018年11月以約315萬元購入，持貨約8年帳面升值37萬元。

●利嘉閣陳志傑表示，青衣灝景灣2座高層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，約1個半月前放盤，開價930萬元，最終以868萬元易手，呎價約16,724元，新買家為上車客。

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