多盤齊發搶焦點　屯門項目料兩周內獲批預售

一手市場多盤齊發，搶佔樓市焦點。屯門大型項目展開前期軟銷工作，預計兩周內可獲批預售。而日出康城項目則計劃短期內加推單位。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期 開放式至兩房戶佔整體逾八成

新地代理總經理陳漢麟指出，該盤戶型涵蓋開放式戶至四房間隔。當中，開放式戶及一房佔全盤32%，預計會吸納年輕首置客。兩房佔51%，可吸引小家庭客。三房和四房分別佔16%及1%，迎合換樓客需求。

●日出康城凱柏峰I最快本周加推

田氏續指，該盤最新開放第1A座28樓F室的經改動示範單位予傳媒參觀，為實用面積459方呎的兩房戶，首張價單包含72伙該類單位。

●何文田128 WATERLOO全新兩房示範單位曝光

上述單位採用現代英倫輕奢風格設計，客飯廳以淺色為主調，連接露台。廚房採開放式設計，用餐區旁邊設有儲物室。而主人房及客房與客飯廳同向，均可享獅子山一帶景色。

●紅磡必嘉坊‧曦匯加推單位料有1至2%

他指出，項目的開放式首期分期計劃，日前公布後收到大量查詢，以5樓C室的開放式連平台單位為例，選用該計劃折實樓價為488.56萬元，簽訂臨時買賣合約當天只需支付24.408萬元，再於120、240、360天支付樓價的1% 即每期約48,856元，首期餘下樓價的2%，將於入伙簽契時連同樓價的90%的按揭貸款一同支付。

●屯門青山公路飛揚第1期暫接獲1,000票

●沙田星凱．堤岸累沽857伙 套現逾86億元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸自5月底推出新銷售安排後，不足一個月內售出24伙，包括13伙平台特色戶，套現逾2.5億元。

楊續稱，全盤迄今累售857伙，套現逾86億元。項目將推出「星凱．堤岸健康智慧Formula」一系列活動，逢周末及公眾假期於九龍灣售樓處舉行，活動主題環繞科技、運動、烹飪、寵物及藝術等。本周末的活動包括NFT講座及「STEM Think Touch」同樂日，將兒童住客會所內的相關裝置率先讓公眾試玩。