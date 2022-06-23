多盤齊發搶焦點 屯門項目料兩周內獲批預售
2022年06月23日 20:59
東網電視更多新聞短片
一手市場多盤齊發，搶佔樓市焦點。屯門大型項目展開前期軟銷工作，預計兩周內可獲批預售。而日出康城項目則計劃短期內加推單位。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期 開放式至兩房戶佔整體逾八成
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康項目NOVO LAND第1A期首度披露項目戶型比例，開放式至兩房戶佔整體逾八成。新地副董事總經理雷霆表示，預計於兩周內可獲批預售樓花同意書，屆時將盡快開售。 他表示，NOVO LAND與同系合作項目屯門飛揚各有優勢，相信兩盤銷情都會理想，預計全年樓價會有溫和升幅。
新地代理總經理陳漢麟指出，該盤戶型涵蓋開放式戶至四房間隔。當中，開放式戶及一房佔全盤32%，預計會吸納年輕首置客。兩房佔51%，可吸引小家庭客。三房和四房分別佔16%及1%，迎合換樓客需求。
●日出康城凱柏峰I最快本周加推
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城凱柏峰I周四(23日)起開放示範單位及售樓處予公眾參觀，現場人流頗多。信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，參觀人士不乏年輕夫婦及投資客。該盤有機會本周加推單位，並有加價空間，預計最快下周公布銷售安排。
田氏續指，該盤最新開放第1A座28樓F室的經改動示範單位予傳媒參觀，為實用面積459方呎的兩房戶，首張價單包含72伙該類單位。
●何文田128 WATERLOO全新兩房示範單位曝光
由萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，全新兩房連儲物室現樓示範單位於周四(23日)首度曝光。該單位為18樓F室，實用面積551方呎。
上述單位採用現代英倫輕奢風格設計，客飯廳以淺色為主調，連接露台。廚房採開放式設計，用餐區旁邊設有儲物室。而主人房及客房與客飯廳同向，均可享獅子山一帶景色。
●紅磡必嘉坊‧曦匯加推單位料有1至2%
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)發展的紅磡必嘉坊‧曦匯料日內加推單位及上載次輪銷售安排，加推單位料有1至2%加價空間，計劃下周初賣樓。
他指出，項目的開放式首期分期計劃，日前公布後收到大量查詢，以5樓C室的開放式連平台單位為例，選用該計劃折實樓價為488.56萬元，簽訂臨時買賣合約當天只需支付24.408萬元，再於120、240、360天支付樓價的1% 即每期約48,856元，首期餘下樓價的2%，將於入伙簽契時連同樓價的90%的按揭貸款一同支付。
●屯門青山公路飛揚第1期暫接獲1,000票
長實集團(01113)及新地合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，將於本周六(25日)起首輪發售138伙，戶型涵蓋一房至三房單位，折實售價437.2萬至1043.2萬元，折實實呎13,720元起。長實高級營業經理楊桂玲表示，項目明日(24日)下午3點截票。據市場消息指，該盤已接獲約1,000張入票，超額認購約6.2倍。
●沙田星凱．堤岸累沽857伙 套現逾86億元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸自5月底推出新銷售安排後，不足一個月內售出24伙，包括13伙平台特色戶，套現逾2.5億元。
楊續稱，全盤迄今累售857伙，套現逾86億元。項目將推出「星凱．堤岸健康智慧Formula」一系列活動，逢周末及公眾假期於九龍灣售樓處舉行，活動主題環繞科技、運動、烹飪、寵物及藝術等。本周末的活動包括NFT講座及「STEM Think Touch」同樂日，將兒童住客會所內的相關裝置率先讓公眾試玩。