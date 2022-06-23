美股靠穩　道指升212點　鮑威爾再度現身聽證會

聯儲局主席鮑威爾周四連續第二日出席國會聽證會，美股周四早段靠穩，道指曾升212點，至30,695點；標指升23點，至3,783點；以科技股為主的納指升50點，報11,103點。港股外圍方面，恒指夜期升35點，至21,262點，低水12點。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯暗示，除非通脹回落，否則他仍會支持大幅度加息，並稱聯儲局的首要任務是緩解物價升溫的壓力。單次加息0.75厘符合當前對通脹的強烈擔憂，但同時承認利率快速上漲確實增加了經濟下行風險。

雖然近日美股顯著回調，但信奉價值投資準則的股神巴菲特卻頻頻入市撈貨。監管文件顯示，巴菲特的投資旗艦巴郡過去一周再斥資約5.29億美元(約41.26億港元)，增持西方石油，現時持倉達1.527億股，持股佔比升至16.3%。西方石油股價升4.21%。

另外，資訊科技服務商Accenture第四財季預測遜預期，原因是通脹升溫，以及微軟和Salesforce都提過的美元上漲拖低海外業務列帳業績，股價早段跌2.43%。豐田因應Uber出售自動駕駛部門把該股持續減半，Uber早段升1.3%。