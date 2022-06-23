普京籲華在內金磚國建儲備貨幣　挑戰美元？

俄烏衝突，歐美等西方國家聯手對俄羅斯實施史上最嚴厲的金融制裁，圖藉此扼殺俄國經濟，惟俄國手握能源王牌，貨幣盧布成功渡過動盪期。本周包括俄國、印度、中國、巴西及南非即「金磚五國」舉行視像峰會，俄國總統普京就坦言，正將石油與貿易轉向金磚國家，並促五國加強合作，研究以金磚國家一籃子貨幣為基礎，建立國家儲備貨幣，以避開來自西方的金融制裁。

俄國雖然每周有數十億美元的能源收入進帳，惟國際制裁切斷了匯款渠道，其償債風險尚未消除。事緣該國本周將又一次面臨債券兌付考驗，可能出現百年來首次外債違約。所指的是3筆合計近4億美元的利息須於周四及周五支付，另之前在5月底未能支付的約一億美元利息，寬限期將於26日結束。雖然近日普京已簽署法令，一旦以盧布付款，就應視為已履行償付債息責任，惟債券持有人是否接受，就要拭目以待。

人民幣5月累貶3.6%

回說金磚五國之一的中國，據國際清算銀行(BIS)公布最新數據顯示，5月人民幣實際有效匯率指數降至126.45，創17個月新低；按月下降3.66%，創1998年11月以來的最大單月跌幅，上月修正後為降1.02%。同一時間，人民幣名義有效匯率指數降至127.64，創半年新低，按月下降2.56%，為近4年以來的最大單月跌幅，上月修正後為降0.3%。可見在近期亞洲貨幣貶值潮中，人民幣亦未能幸免。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，從跨境資金流動上看，5月份雖然證券投資項下涉外收付款和結售匯均為逆差，貨物貿易和直接投資均為順差，但前兩者的逆差總額抵不上後兩者順差總額，表明國際收支形勢依舊較好。

昨日人民幣中間價兌每美元報6.7079，小幅上調30點子，在岸人民幣兌每美元昨收報6.708，按日上漲91點。專家預計，第三季度人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。

其他亞洲經濟體方面，菲律賓央行一如預期加息0.25厘，指標利率上調至2.5厘，符合市場預期，為該行連續第二個月加息，以應對通脹升溫。受到物價急升影響，菲律賓5月通脹率升至4.1%，創逾3年新高，並超出央行2至4%的目標範圍。另外，新加坡統計局周四公布，5月份通脹率升至5.6%，是2011年11月以來的最高水平，主要因住宿和私人交通成本增加以及核心通脹加速。