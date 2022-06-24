東方日報B1：港人財雙失　金融界悲泣

香港正深陷「人財兩失」的困境！香港曾是吸引海內外人才的國際城市，惟近兩年受到移民潮影響，導致人才嚴重流失。財務匯報局上個財政年度的員工流失率就達三成，頓成「小城縮影」！另方面，香港繼續走資，港元匯價走弱下，金管局第14度出手，一個多月內累計已流走逾千億港元！

香港人才流失問題到底有多嚴重？且看具核師數監管職能的財務匯報局過去兩年的數字，該局主席黃天祐表示，截至3月底止2021財年，局內整體員工流失率高達30%，較上一個年度惡化，並令董事局感到緊張。

其中，會計及法律的專業人員的流失率達11%，按年增8.9個百分點；支援人員的流失率高達19%，按年微升0.4個百分點，惟強調有信心人手編制能在年底擴大近一倍至115人。

財匯局將於今年10月接管香港會計師公會的規管職能，黃氏坦言，本港人才競爭激烈，作為監管機構，難單憑薪酬與商界爭奪人才，因此該局強調建立自身文化及增加工作滿足感，冀物色有監管理念、維護公眾利益的人才。目前招聘程序流暢，相信新聘員工能於今年第四季初完全到任，配合擴大職能工作。

黃氏以「過緊日子」形容該局狀況，會保守使用財政預算，今年度整體平均加薪3%，計劃將工作不達標的員工凍薪，以讓工作表現較出色的員工有較高的調薪幅度。另據該局與會計師行非正式訪談，業界普遍流失率介乎15至30%。

前立法會財委會主席陳健波坦言，近一至兩年香港移民潮十分嚴重，無論在金融或科技領域都有「好多人」離開中層，如何重建香港為國際金融中心顯得非常重要。

不止是「人才」，連「錢財」(資金)亦離香港而去。港元匯價於周三紐約交易時段觸發弱方兌換保證水平，香港金融管理局在市場上承接約85.8億港元沽盤，以捍衞聯匯制度，銀行體系結餘將於6月24日減少至2,333.08億元。由今年5月12日至周四(23日)，短短一個多月間，金管局14度出手，總共動用1,042.8億沽美元、買港元，以致銀行體系總結餘流失逾30%。

市場分析一般預期，當總結餘跌到1,000億元水平，香港就有機會跟隨美國加息，由這一輪接錢的速度看來，恐怕香港加息亦不遠矣。比起對上一輪2018至2019年金管局接港元沽盤，當期時每次出手金額平均為35.8億元，總結餘由開始時的1,789億元，降至542億元，經過接近一年時間，港匯才喘穩。

實際上，港元拆息上升幅度顯著，周四與樓按相關的一個月銀行同業拆息(HIBOR)連續第13日上揚，升至0.82厘，按日飆0.12厘。H按貸款計劃的按息(H加1.3厘)亦相對加至2.12厘，距離「封頂位」(P減2.5厘)僅幾步之遙。再看之前不少分析預期，今年下半年有機會觸及封頂息率，事實上，再過一星期就已經到下半年，供樓人士快將感受到「息魔叩門」。