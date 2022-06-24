聯儲局：所有銀行均通過壓力測試

美國聯儲局周四(23日)公布銀行業壓力測試結果顯示，其審核的所有銀行均通過2022年壓力測試。

今年聯儲局壓力測試的假設情景比2021年更加艱難，其中包括嚴重的全球衰退、房地產和企業債務市場面臨巨大壓力；失業率達到10%；以及商業地產價格下跌近40%，股票下跌55%。

根據準則，聯儲局每年會設計最嚴重的經濟衰退情景模型，去測試銀行的資產負債表是否健康，而且這些測試的要素，也會根據預期可能導致嚴重經濟衰退發生的要素變化而變化。

今年受聯儲局監管的資產超千億美元的銀行已達34家，而去年僅有23家。

在壓力條件下，該些銀行高達6,120億美元的總損失主要是由超過4,500億美元的貸款損失以及1,000億美元的交易和交易對手損失造成的。今年，與2021年的測試相比，大型銀行的損失增加了超過500億美元。此外，資本總額下降2.7%，略高於去年測試，但與近幾年相當。

在壓力條件下，所有接受測試的銀行仍高於其最低資本要求，提供緩衝損失的資本總額預計將下降2.7個百分點至最低9.7%，這仍然是最低要求的兩倍多。

在6月27日星期一之前，接受壓力測試的銀行不能宣布股息和回購計劃，回購和股息規模也由測試結果決定。