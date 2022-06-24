道指升194點　比特幣漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.14；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.6983；美元兌日圓處134.74；歐元報1.0522，英鎊報1.2258。金價靠穩，見1,824.8美元。布油跌至109.7美元，紐油微升至104.6美元。比特幣升逾3%至2.11萬美元。道指期貨跌108點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水13點。

●聯邦快遞上財季經調整後每股盈利6.87美元，符合市場預期。股價盤後升2.42%，報233.65美元。

●美國聯儲局主席鮑威爾重申其鷹派立場，指該局承諾「無條件地」抑制通脹升溫。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報21,274點，升少於1點。

●即月恒生指數夜期收報21,182點，跌45點，低水92點，成交23,834張。

●美國聯儲局周四(23日)公布銀行業壓力測試結果顯示，其審核的所有銀行均通過2022年壓力測試。

●理柏最新數據顯示，最近一周，美國投資級債券基金遭遇75億美元資金外流，為創紀錄最多。期內，美國高收益債券基金遭遇26億美元資金外流；而美國貸款基金遭遇11.7億美元資金外流。

●紐約8月期油收報每桶104.27美元，跌1.92美元或1.81%，創自5月10日以來收市新低；布蘭特8月期油收報每桶110.05美元，跌1.69美元或1.51%。

●墨西哥央行於議息後宣布，加息75點子，至7.75厘，符預期。

●紐約8月期金收報每安士1,829.8美元，跌0.5%。

●英國富時100指數收報7,020點，跌68點或0.97%；法國CAC指數收報5,883點，跌33點或0.56%；德國DAX指數收報12,912點，跌231點或1.76%。

●幣圈爆裁員潮，比特幣見萬三指日可待？