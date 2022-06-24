港股曾升逾300點　阿里巴巴領漲　車股強勢

港股保持升勢，恒生指數曾漲362點，高見21,636點，暫升幅收窄至200餘點，於21,500點水平爭持。國企指數及科技指數齊升過百點，主板成交500億港元。

大型科網股仍以阿里巴巴飆4.8%跑贏，其他都先升後回，騰訊升0.5%；京東集團升0.8%；小米集團升1%；美團跌0.7%。

金融股個別發展，香港交易所升2.1%；友邦保險升0.6%；中國平安升0.8%；滙豐控股無起跌；工、中、建、招四大內銀股牛皮偏軟。

車股保持強勢，小鵬汽車飆7.8%；理想汽車曾飆5.4%，創162.5元新高，暫升2.6%。蔚來試車「搞出人名」，股價曾跌逾3%，暫倒升1%。藍籌股吉利汽車飆6.4%；比亞迪股份升1.5%。

【09:20】港股向好 阿里巴巴漲4% 滙豐靠穩

港股持續向好，恒生指數開市升176點或0.83%，報21,450點；國企指數高開72點或0.97%，報7,535點；科技指數升68點或1.47%，報4,724點。

大型科網股連日領漲，阿里巴巴升4.2%；美團升1.3%；騰訊升1.1%；京東集團升1.4%；小米集團跌0.1%。

金融股表現牛皮，滙豐控股及友邦保險無起跌。香港交易所升1.3%；招商銀行升1%；中國平安升0.8%；工、中、建三大行跌0.2%至0.3%。