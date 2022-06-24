【高盛推介】比亞迪逼近歷史高位　贛鋒2個月累升40%

高盛(亞洲)有限責任公司：廣州市人民政府印發《廣州市貫徹落實國務院扎實穩住經濟一攬子政策措施實施方案的通知》，提及個人消費者2022年6月30日前在省內購買以舊換新推廣車型範圍內的新能源汽車新車，給予每輛8,000元人民幣補貼。比亞迪昨(23日)突破310港元收市，升約4.5%，今(24日)早市續升，最新報316元，升近2%。

有報道指，天齊鋰業已通過上市聆訊，寧德時代也落實450億人民幣再融資，支持明年麒麟和鈉離子電池量產，而屬同業，昨日升約0.3%的贛鋒，今早續上，最新報81.25元，升約0.5%。觀察過去2個月走勢，股價自低位反彈40%，表現强勢。

觀察個股輪證資金流向，昨日流入牛證的資金較集中在近收回價產品。本周三(22日)及本周四共錄得750萬元資金流入淡倉。

贛鋒方面，本周一(20日)至本周四皆錄得資金流入好倉，合共約490萬元。

觀察市場上的比亞迪認購證，可見目前缺乏低面值的選擇，大多面值高於0.25元且敏感度低。投資者在部署時宜多注意。

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