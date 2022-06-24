新冠後遺症！美國機師短缺　旺季要削航班

航空旅行踏入旺季之際，美國航空公司卻面臨嚴重的機師短缺問題。美國航空(American Airlines)周四(22日)宣布，將取消4個城市的航班，聯合航空(United Airlines)同時宣布，將取消50個航班。

由於新冠肺炎大流行期間，大量機師退休，令機師短缺問題一時三刻難以解決。美國航空發聲明，為了應對機師短缺，將停止愛荷華州迪比克、紐約州艾斯利普及伊薩卡、俄亥俄州托利多等城市的航班服務，預計將於9月7日起生效。此外，機師短缺令100架支線客機「無人駕駛」，預期情況會持續，因此將會繼續削減航線。

聯合航空表示，由於新澤西州的設施面臨擁塞問題，將取消每天在紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International airport)的50個航班，以減少航班延誤和取消，將於7月起生效。這將削減聯合航空在該機場12%的航班。

航空顧問Kit Darby表示，要培訓合格機師可能需要數年的時間，因此缺人問題短期難以解決。即使航空公司加薪，也不能即時「造」出更多機師，只會為機師們提供更多跳槽機會而已。