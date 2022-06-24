姚浩然：港股料反覆向上　兩類車股可吼...

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國聯儲局雖然繼續加息以遏抑通脹，投資者重拾信心，近期美股靠穩，港股短期走勢亦不錯。隨港股半年結、外圍市場及美元升勢回穩，料後市反覆向上機會較大，恒指波動維持20,800點至21,800點，若能企穩21,800點，恒指或上試22,200點，而板塊方面則看好科技股。