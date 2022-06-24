姚浩然：港股料反覆向上 兩類車股可吼...
2022年06月24日 11:13
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國聯儲局雖然繼續加息以遏抑通脹，投資者重拾信心，近期美股靠穩，港股短期走勢亦不錯。隨港股半年結、外圍市場及美元升勢回穩，料後市反覆向上機會較大，恒指波動維持20,800點至21,800點，若能企穩21,800點，恒指或上試22,200點，而板塊方面則看好科技股。
至於車股，由於有國策扶持，近日走勢突出。姚指出，選擇車股時，投資者一方面可考慮受惠國策的品牌，包括長城汽車(02333)及吉利汽車(00175)；另一方面可考慮新能源車股，內地碳中和和碳達峰政策持續，姚認為新能源車是未來大趨勢，雖然近期新能源車股價格偏高，但國策扶持及沒有受晶片供應影響下，車股首選比亞迪(01211)，次選理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)及蔚來汽車(09866)。至於經營相對困難的東風集團(00489)就不建議買入。
國際金價連跌4天，銅價創下16個月新低。姚認為，油仍是求過於供，若然西方國家制裁俄羅斯，將會對油價有支持，近期油價雖回落至每桶103美元附近，但若能守穩100美元以上，油價走勢並非太弱。他又說，吸納資源股可以留意股息，例如「三桶油」中的中海油(00883)的息率不錯，但中石化(00386)則有盈利壓力。