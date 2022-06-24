【高盛推介】美團190元高位整固 資金積極吸納好倉
2022年06月24日 11:51
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日在190港元附近上落整固，今(24日)早段高見195.8元後回調。有券商料今年首季內地科網股的業績很大程度上好於預期，並因受惠於經濟活動重啟，看好美團。觀察近期股價走勢，美團自5月中出現突破，自低位130元大升5成至200元水平後於高位整固，今日也見資金重新部署好倉。
觀察個股輪證資金流向，本周三(22日)及周四(23日)共錄得約2,900萬元資金流入好倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。昨日流入熊證的資金較集中在220元收回區域的遠熊。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續沽出美團，錄得約1.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，現時可以考慮以輕微價外兼低面值的產品作部署，降低注碼以控風險，認購證方面的高槓桿兼低面值的選擇可留意低面值美團購(18230)。貼價高敏感度的選擇可留意美團購(15108)。價外選擇可留意低街貨美團購(17924)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(69338)，與現價有約20元收回距離。
美團購(18230)，行使價250元，2022年10月26日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿、低面值。
美團購(15108)，行使價209.08元，2022年09月27日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、高敏感度。
美團購(17924)行使價269.08元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.0倍，價外、低街貨。
美團牛(69338)，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比7.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面要留意現時股價處於高位，要留意貼價條款產品，敏感度相對較高，較能反映正股升跌，高槓桿選擇可留意美團沽(27428)。中期選擇可留意低街貨美團沽(17848)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(64710)，與現價有約30元收回距離。
美團沽(27428)，行使價160元，2022年08月29日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。
美團沽(17848)，行使價175元，2022年09月26日到期，實際槓桿4倍，中期、低街貨。
美團熊(64710)，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，近30元收回距離遠熊。
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