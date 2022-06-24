【高盛推介】美團190元高位整固　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日在190港元附近上落整固，今(24日)早段高見195.8元後回調。有券商料今年首季內地科網股的業績很大程度上好於預期，並因受惠於經濟活動重啟，看好美團。觀察近期股價走勢，美團自5月中出現突破，自低位130元大升5成至200元水平後於高位整固，今日也見資金重新部署好倉。

觀察個股輪證資金流向，本周三(22日)及周四(23日)共錄得約2,900萬元資金流入好倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。昨日流入熊證的資金較集中在220元收回區域的遠熊。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續沽出美團，錄得約1.4億元資金淨賣出。

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