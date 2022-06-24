m18講場：港交所金融大會堂「換新衫」　仲要玩埋ESG

最為人熟悉嘅「貝字牆」已經拆咗，以後無得同大大個賺字影相，只能用「往事只能回味」嚟形容。係咪因為當年貶義字嘅風波而要壽終正寢？官方解釋係話金融大會堂內劃分唔同區域，同一位置代表科技。事關換上電子屏幕，循環播放「香港交易所」、「HKEX」logo、「the New Connect Hall」、地球、地圖等動態畫面，象徵住港交所連接世界及中國兼擁抱科技。

要數最吸引嘅區域必屬「大鑼」區！港交所向來都係企業融資平台，每年都吸引唔少中外公司來港掛牌，以往大鑼一出場，都肯定係大場面，嘉賓仲要排隊影相打卡。依加長駐現場，希望可以為今年較為淡靜嘅新股市場敲響大鑼，最好就日日鑼聲不斷！據悉係港交所特意定製，而用嘅物料同一般上市儀式上敲嗰個鑼無分別。不過各位最好「眼看手勿動」，留個倩影無任歡迎，但唔好亂敲，爛咗要整第二個要等好耐啊！

港交所仲特意擴大咗傳媒區，仲有個靚靚背景，以「港交所藍」為底色，再設有凸字嘅「HKEX」，以後上市公司或港交所高層接受傳媒訪問，就方便得多！報導出街仲有港交所大大個logo，順便賣埋廣告。心水清嘅讀者會發現，字嘅顏色變咗白色，唔通轉logo？唔好誤會，係因為背景已經用咗藍色，為咗凸出logo先用上百搭白色。

其實金融大會堂2018年2月尾開幕，用咗唔夠4年，當中有2年幾仲喺疫情中渡過，幾乎無開過咁滯，咁快裝修咪好浪費？梗係唔係！今次新裝修用咗大量可持續發展建築材料，例如地氊係用廢棄嘅魚網造成，可以減少海洋污染，仲可以提倡環境、社會及管治(ESG)添！

新裝修嘅金融大會堂首度舉辦上市儀式，唔少嘉賓都有讚無彈！有啲覺得個場似足戲院，有啲就認為科技感十足，好有港交所元素喎！