香港交易所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)周五(24日)變身做「飛人」,短時間內來回中環金融大會堂、金鐘某大型酒店。

佢今早8點50分喺金鐘出席香港投資基金公會年度論壇嘉賓,發言完畢後,在場傳媒想同佢傾多兩句,但只能潚灑地講一句「I have to rush back to the listing ceremony」,9點15分左右就已經現身金融大會堂,以壓軸嘉賓出席上市儀式。

歐冠昇一見到在場嘅傳媒朋友,好熱情咁打招呼,仲好高興可以以面對面嘅形式交流,終於唔使再隔住個螢幕喎。隔住個口罩,都感受到佢嘅笑容啊!